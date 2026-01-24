Elezioni provinciali: hanno votato quasi la metà degli amministratori

L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco comunica che alle 12 per l’elezione del presidente hanno votato 502 elettori, pari al 48,78% degli aventi diritto al voto (1.029). Già quasi la metà degli amministratori lecchesi, quindi, ha deciso se confermare la presidente uscente Alessandra Hofmann, sindaco di Monticello, oppure dare fiducia a Fabio Vergani di Imbersago.
Elezioni provinciali: affluenza alle ore 12
Fascia A Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti – scheda azzurra: 252 su 534 aventi diritto al voto
Fascia B Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti – scheda arancione: 135 su 247 aventi diritto al voto
Fascia C Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti – scheda grigia: 59 su 130 aventi diritto al voto
Fascia D Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti – scheda rossa: 47 su 85 aventi diritto al voto
Fascia E Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti – scheda verde: 9 su 33 aventi diritto al voto
Nelle ultime elezioni per il presidente nel 2021 l‘affluenza alle 12.00 era stata pari al 45,29%.
Il prossimo aggiornamento sull’affluenza verrà diramato con il dato delle 17 e le operazioni di voto si concluderanno oggi, sabato 24 gennaio 2026, alle 23 nel seggio unico allestito nella sala don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco.
Le operazioni di scrutinio inizieranno domani, domenica 25 gennaio, alle 8.