Sarà Fabio Vergani, sindaco di Imbersago, il candidato del gruppo dei Civici alla Presidenza della Provincia di Lecco. Oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, diversi sindaci insieme ai consiglieri provinciali del gruppo “La Provincia territorio bene comune” hanno annunciato il loro sostegno alla candidatura di Vergani.

Elezioni provinciali: Fabio Vergani sostenuto da Civici e “La Provincia territorio bene comune”

Nei prossimi giorni sono previste diverse occasioni di incontro, con l’obiettivo di illustrare e condividere il programma amministrativo di Vergani e favorire la più ampia adesione possibile tra sindaci e consiglieri comunali della provincia. Il programma si propone di rafforzare la collaborazione tra Comuni, promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, migliorare le infrastrutture locali e potenziare i servizi rivolti ai cittadini, come spiegano i firmatari del sostegno, tra cui Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, Mattia Salvioni di Merate, Filippo Galbiati di Casatenovo, Paolo Lanfranchi di Dolzago, Paolo Redaelli di Missaglia, Felice Rocca di Osnago, Marco Magni di Robbiate, Marco Passoni di Olginate, Chiara Narciso di Oggiono, Cristina Citterio di Lomagna, Danilo Villa di Verderio, Gualtiero Chiricò di Barzanò, Gianpaolo Torchio di Paderno d’Adda, Matteo Colombo di Valgreghentino, Luca Cattaneo di Bulciago, Luca Pigazzini di Carenno e Cristina Brusadelli di Cremella.

Anche i consiglieri provinciali di “La Provincia territorio bene comune” hanno confermato il loro sostegno, tra cui Paolo Lanfranchi, Patrizia Riva, Felice Rocca, Roberto Nigriello e Gaetano Caldirola.

Sarà quindi una sfida a due per il posto più prestigioso di Villa Locatelli, tra Fabio Vergani e l’uscente presidente Alessandra Hofmann. Le candidature a presidente possono essere presentate fino a domenica 4 gennaio, mentre le elezioni si terranno sabato 24 gennaio, dalle 8 alle 23, nella sala Don Ticozzi a Lecco. Essendo elezioni provinciali di secondo livello, a votare non saranno i cittadini ma solo gli amministratori comunali in carica, ovvero sindaci e consiglieri semplici, per un totale di 1.029 elettori, con un peso del voto proporzionato alla popolazione del Comune rappresentato. Il voto sarà organizzato in cinque fasce, ciascuna contraddistinta da una scheda di colore diverso.