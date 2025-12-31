Elezioni provinciali, Fabio Vergani: “Lavorare insieme per dare risposte efficaci ai bisogni del territorio”. Dopo l’ufficialità della sua candidatura per il gruppo dei Civici alla Presidenza della Provincia di Lecco, Fabio Vergani, sindaco di Imbersago, è intervenuto per esprimere il proprio ringraziamento per il sostegno ricevuto.

Elezioni provinciali, Fabio Vergani: “Lavorare insieme per dare risposte efficaci ai bisogni del territorio”

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali che in questi giorni hanno condiviso, si stanno impegnando e hanno sottoscritto i documenti a sostegno della mia candidatura – afferma Vergani – La vostra partecipazione, che ad oggi ha garantito la raccolta di oltre 200 firme, è un segnale forte di fiducia e di attenzione verso il futuro della Provincia di Lecco e delle sue comunità, di una Provincia di Lecco sempre più inclusiva, attenta alle esigenze di tutti i territori e libera da condizionamenti”.

Poi ancora: “Un ringraziamento altrettanto sentito va a chi, sui territori provinciali, si è impegnato con dedizione nella raccolta delle firme, mettendo a disposizione tempo ed energie. Il lavoro svolto dimostra quanto sia vivo il senso di responsabilità civica e quanto sia importante il gioco di squadra per costruire un progetto condiviso. Questa fase rappresenta solo l’inizio di un percorso che vogliamo affrontare con l’ascolto e la concretezza che ci contraddistinguono”.

Infine la chiosa: “Continueremo a lavorare insieme per dare risposte efficaci ai bisogni del territorio e per valorizzare al meglio le potenzialità della nostra Provincia, coinvolgendo tutti i territori e le loro esigenze”.