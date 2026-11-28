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L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco comunica che alle 12.00 per l’elezione del Consiglio provinciale hanno votato 454 elettori, pari al 44,29% degli aventi diritto al voto (1.025).

Elezioni provinciali di Lecco, i dati di affluenza

Questi i dati nel dettaglio.

Fascia A Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti – scheda azzurra: 219 su 531 aventi diritto al voto

Fascia B Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti – scheda arancione: 117 su 246 aventi diritto al voto

Fascia C Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti – scheda grigia: 62 su 130 aventi diritto al voto

Fascia D Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti – scheda rossa: 47 su 85 aventi diritto al voto

Fascia E Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti – scheda verde: 9 su 33 aventi diritto al voto

Nelle ultime elezioni per il Consiglio provinciale nel 2024 l‘affluenza alle 12.00 era stata pari al 50,63%.

Ai sensi della legge 56/2014 sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Lecco, per un totale di 1.025 aventi diritto al voto. I Consiglieri provinciali da eleggere sono 12.

Le operazioni di voto si concluderanno oggi alle 23.00 nel seggio unico allestito nella sala don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco. Le operazioni di scrutinio inizieranno domenica 29 novembre alle 8.00 nella medesima sala.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell’apposita sezione del sito internet dedicata alle Elezioni provinciali 2026.