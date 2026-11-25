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Scuole provinciali, trasporti e inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Sono stati questi i tre temi al centro del confronto organizzato da Azione Lecco ieri, martedì 24 novembre 2026, al Lecco Hostel, in vista delle elezioni provinciali in programma sabato 28 novembre. Un appuntamento che ha messo a confronto i rappresentanti delle tre liste in corsa, chiamati a esprimersi sulle principali questioni che riguardano il territorio lecchese.

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Scuole, trasporti e lavoro: confronto tra i candidati alle provinciali

«Siamo molto soddisfatti dell’incontro che si è tenuto martedì 24 novembre al Lecco Hostel con i rappresentanti delle liste che si presentano alle elezioni provinciali di sabato 28 novembre», commenta il direttivo provinciale di Azione Lecco, promotore dell’iniziativa.

Al dibattito hanno partecipato Manuel Tropenscovino e Patrizia Riva per Provincia Territorio Bene Comune, Mattia Micheli per Casa dei Comuni Hoffman Presidente, Cesare Colombo ed Elena Codara per Civici per la Provincia. A moderare la serata Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione, e Alberto Locatelli, componente del direttivo provinciale, che hanno introdotto gli argomenti partendo da situazioni concrete vissute dai cittadini.

Sul fronte dell’edilizia scolastica, Micheli ha ricordato gli interventi realizzati grazie ai fondi del Pnrr, citando in particolare quelli all’istituto Bertacchi, ma ha anche sottolineato la necessità di individuare risorse strutturali per garantire la manutenzione degli edifici negli anni a venire. Codara e Tropenscovino hanno invece insistito sull’importanza di una programmazione almeno decennale, per superare la logica degli interventi occasionali e affrontare in modo organico le carenze strutturali degli istituti. Riva ha richiamato le difficoltà legate ad Apaf, l’azienda che gestisce il Cfpa di Casargo, mentre Colombo ha posto l’accento sull’orientamento scolastico, considerato un passaggio fondamentale per accompagnare gli studenti nelle loro scelte.

Ampio spazio anche alla mobilità, tema particolarmente sentito in un territorio caratterizzato da collegamenti complessi e da esigenze diverse tra lago, città e vallate. Micheli ha rivendicato il ruolo di ascolto e coordinamento della Provincia rispetto alle necessità dei Comuni, ricordando anche l’avvio di un tavolo sulla mobilità che coinvolge Trenord, il trasporto pubblico locale e la Camera di Commercio.

Riva ha evidenziato le criticità del servizio autobus, con risultati ancora discontinui e numerose corse che registrano pochi passeggeri o restano inutilizzate. Tropenscovino ha apprezzato l’introduzione di un collegamento verso la Valsassina, sottolineando però che il servizio dovrà essere ulteriormente potenziato, diventare più affidabile e riuscire a intercettare un numero maggiore di utenti.

Colombo ha invece richiamato il progetto Navibus, sviluppato in collaborazione con la Provincia, che punta a integrare il trasporto su gomma con quello via lago. L’obiettivo è alleggerire la pressione turistica su Varenna e migliorare i collegamenti tra Lecco e Bellagio.

Tra il pubblico erano presenti anche i consiglieri provinciali uscenti Antonio Pasquini, di Casa dei Comuni, e Gaetano Caldirola, di Provincia Territorio Bene Comune, oltre ai candidati Gaia Papini, per Provincia Territorio Bene Comune, ed Egidio Galli, per Civici per la Provincia.