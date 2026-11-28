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È il giorno della scelta per il rinnovo del Consiglio provinciale di Lecco. Oggi, sabato 28 novembre, sindaci e consiglieri comunali degli 84 Comuni lecchesi sono chiamati alle urne per eleggere i dodici componenti della nuova assemblea di Villa Locatelli. In corsa ci sono tre liste, per un totale di 36 candidati: «Casa dei Comuni», espressione del centrodestra, «La Provincia Territorio Bene Comune», sostenuta dal centrosinistra, e «Civici per la Provincia», che riunisce gli amministratori delle realtà civiche.

Elezioni provinciali a Lecco, oggi la sfida tra tre liste

La consultazione provinciale segue il sistema dell’elezione di secondo livello: non sono i cittadini a votare, ma esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali degli 84 Comuni della provincia. Saranno loro a determinare la composizione del nuovo Consiglio, scegliendo tra le tre liste in competizione.

I dodici seggi in palio ridisegneranno l’attuale assetto dell’assemblea, che vede sei rappresentanti del centrodestra, cinque del centrosinistra e uno dell’area civica. Accanto al Consiglio resta la presidente Alessandra Hofmann, il cui voto può risultare determinante in alcune circostanze.

Le operazioni di voto si svolgono oggi, sabato 28 novembre, dalle 8 alle 23, nella sala don Ticozzi, in via Ongania 4 a Lecco. Il nuovo Consiglio provinciale resterà in carica fino a gennaio 2030. Una consultazione che definirà i nuovi rapporti di forza all’interno dell’ente e gli equilibri politici che accompagneranno il prossimo mandato. La sfida si gioca tra tre proposte differenti, accomunate dalla volontà dichiarata di rafforzare il ruolo della Provincia come punto di riferimento per gli amministratori locali.

Casa dei Comuni, il centrodestra punta sulla continuità

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno scelto di presentarsi con una lista condivisa, «Casa dei Comuni», confermando il sostegno alla presidente della Provincia Alessandra Hofmann. La coalizione punta sulla compattezza ritrovata e sull’esperienza maturata dagli amministratori che hanno già lavorato all’interno dell’ente.

Il centrodestra guarda alla continuità del percorso amministrativo e rivendica il risultato ottenuto alle recenti elezioni comunali di Lecco. L’obiettivo è mantenere una Provincia capace di rappresentare tutti gli 84 Comuni, senza distinzioni di appartenenza politica.

«Casa dei Comuni non è solo un nome, è un metodo. È l’idea di una Provincia che è davvero la casa di tutti i Sindaci, senza distinzione di colore politico, ma con una chiara identità di buon governo», hanno spiegato le segreterie provinciali, presentando una squadra composta da amministratori con esperienza e provenienti da diverse zone del territorio.

Tra i dodici nomi figurano tre consiglieri provinciali uscenti: Mattia Micheli, Stefano Simonetti e Luca Caremi. Con loro si candidano Silvia Maria Gisella Bosio, Paolo Alessandro Milani, Martina Gilardi, Michele Peccati, Antonio Leonardo Pasquini, Ivan Raveglia, Florinda Rotta, Alessandra Biasiotti Mogliazza e Gabriella Amadei.

La Provincia Territorio Bene Comune, le priorità del centrosinistra

Dall’altra parte c’è «La Provincia Territorio Bene Comune», la lista del centrosinistra che mette insieme rappresentanti istituzionali di diverse aree della provincia, dal Lago alla Brianza, passando per la Valle San Martino e l’Oggionese.

La proposta politica parte dall’idea di una Provincia vicina alle comunità e capace di affrontare questioni che superano i confini dei singoli Comuni. Tra i temi messi in primo piano ci sono il futuro del ponte di Paderno, le infrastrutture e la viabilità, la manutenzione e il potenziamento delle scuole superiori, la tutela ambientale e la gestione dei flussi turistici.

La lista chiede inoltre un ente provinciale in grado di coordinare le esigenze delle diverse amministrazioni, dando voce tanto ai centri più grandi quanto ai paesi di dimensioni ridotte. Una funzione di raccordo che, secondo i promotori, deve essere esercitata attraverso una programmazione condivisa e una visione complessiva del territorio.

A rappresentare il centrosinistra ci sono i consiglieri uscenti Paolo Lanfranchi, sindaco di Dolzago, Gaetano Caldirola, consigliere comunale di Casatenovo, e Patrizia Riva, assessora di Merate. Completano la squadra Rossella Carlini, consigliera comunale di Monticello Brianza; Giuseppe De Luca, consigliere comunale di Carenno; Valeria Frigerio, consigliera comunale di Oggiono; Pierantonio Galbusera, consigliere comunale di Olgiate Molgora; Cristina Masanti, consigliera comunale di Dorio; Carmela Palella, consigliera comunale di Montevecchia; Gaia Papini, consigliera comunale di Vercurago; Lucia Turati, consigliera comunale di Bosisio Parini; e Manuel Tropenscovino, consigliere comunale di Ballabio.

Civici per la Provincia, spazio agli amministratori indipendenti

A completare il quadro è «Civici per la Provincia», la formazione che riunisce sindaci e consiglieri eletti in liste civiche e che punta a mantenere una rappresentanza autonoma all’interno dell’ente.

Il gruppo rivendica un percorso costruito negli ultimi due mandati, durante i quali i propri rappresentanti hanno cercato di portare avanti proposte e posizioni senza essere vincolati alle indicazioni delle segreterie dei partiti. Il principio è quello di riconoscere agli amministratori civici un ruolo diretto nelle decisioni che riguardano il territorio.

Sul fronte dei programmi, tra gli argomenti indicati come prioritari ci sono il futuro delle società partecipate Lario Reti Holding e Silea e il rilancio della funzione istituzionale della Provincia. L’ente, secondo i promotori, deve tornare a essere un interlocutore autorevole per le amministrazioni locali, le istituzioni sovracomunali e le associazioni di categoria.

Il candidato di punta è Cesare Colombo, sindaco di Valmadrera e unico consigliere uscente della rappresentanza civica. In lista anche Chiara Cantaluppi, consigliera di Oliveto Lario; Bruno Giovanni Carenini, consigliere di Abbadia Lariana; Elena Codara, vicesindaca di Imbersago; Piera Crippa, consigliera di Valmadrera; Egidio Attilio Galli, vicesindaco di Suello; Lauretta Invernizzi, consigliera di Galbiate; Massimo Orlandi, consigliere di Pasturo; Mario Raimondi, consigliere di Garlate; Aldo Riva, sindaco di Castello Brianza; Silvia Tantardini, consigliera di Civate; e Cesare Valsecchi, consigliere di Calolzio.