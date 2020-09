Elezioni La Valletta Brianza 2020: superato il quorum, Panzeri è ufficialmente primo cittadino

Elezioni La Valletta Brianza 2020: è cominciato alle 9 di oggi, martedì 22 settembre 2020, lo spoglio delle schede. Marco Panzeri, ex sindaco di Rovagnate e unico candidato alle urne, aspetta di fatto solo l’ufficialità per essere proclamato primo cittadino. In paese si è recato alle urne il 57,11% degli aventi diritto: un margine rassicurante per Panzeri, che ha bisogno del 50% più uno delle schede valide.

Elezioni La Valletta Brianza 2020, sindaco

I seggi dove sta avvenendo lo spoglio delle schede sono 5: 3 a Rovagnate e 2 a Perego. Al momento non è stata espressa alcuna preferenza nella maggior parte delle schede. Marco Panzeri si è appena recato a uno dei seggi. La sua vittoria è stata confermata e il neo -sindaco non ha nascosto la sua soddisfazione: “Nonostante ci fosse una sola lista, L’affluenza è stata buona”.