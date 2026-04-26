Elezioni comunali Lecco e provincia 2026: candidati, liste e sfide nei comuni al voto. Nel fine settimana del 24 e 25 maggio 2026 gli elettori di Lecco e di diversi comuni del territorio – tra cui Esino, Mandello del Lario, Parlasco, Sueglio, La Valletta Brianza e Calco – saranno chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali. In palio ci sono i nuovi sindaci e i consigli comunali che guideranno gli enti locali per i prossimi cinque anni.
Una delle principali incognite riguarda la partecipazione al voto: l’obiettivo sarà evitare un calo dell’affluenza, anche sulla scia della recente attenzione pubblica generata dal referendum sulla giustizia, che ha riportato i cittadini al centro del dibattito istituzionale.
Nel corso della campagna elettorale, il confronto si concentrerà su alcuni temi centrali per la vita quotidiana: tutela dell’ambiente, qualità dei servizi sociali, viabilità e infrastrutture, sviluppo economico e politiche per la scuola. Tuttavia, oltre ai programmi, sarà decisiva anche la percezione di affidabilità dei candidati e il loro legame concreto con il territorio.
Elezioni comunali Lecco: cinque candidati e possibile ballottaggio
A Lecco la competizione per la guida del Comune vede in campo cinque candidati, con uno scenario che potrebbe non chiudersi al primo turno, lasciando aperta l’ipotesi del ballottaggio.
Il sindaco uscente Mauro Gattinoni si ripresenta con il sostegno dell’area di centrosinistra. In opposizione si colloca Filippo Boscagli, espressione del centrodestra.
Tra le alternative figurano Maurizio Fumagalli con la lista “Orizzonte per Lecco”, Giovanni Colombo sostenuto da “Patto per il Nord” e Francesca Losi, candidata della lista civica “Per l’Identità”.
🟦 MAURO GATTINONI
Partito Democratico
1 Emma Addivinola | 2 Rafet Altinas | 3 Rosa Bolotta | 4 Mario Carenini
5 Michele Castelnovo | 6 Nila Colombo | 7 Sabrina Corabi | 8 Fausto Crimella
9 Sara Ferrari | 10 Antonietta Gallo | 11 Soumaila Guengane | 12 Elena Lo Monte
13 Maurizio Masseretti | 14 Giuseppina Negri | 15 Roberto Nigriello | 16 Giorgio Papa
17 Michele Parolari | 18 Raffaella Panariti | 19 Simona Piazza | 20 Roberto Pietrobelli
21 Andrea Pozzati | 22 Pietro Regazzoni | 23 Salvatore Rizzolino | 24 Maria Sacchi
25 Nousaiba Samti | 26 Franca Santangelo | 27 Antonio Schiripo | 28 Maddalena Taschetti
29 Stefano Valsecchi | 30 Camilla Vimercati | 31 Aldo Zanini | 32 Letizia Zecca
Fattore Lecco
1 Antonella Alippi | 2 Noemi Aondio | 3 Raffaele Basile | 4 Cristiano Berlanda
5 Mattia Bernasconi | 6 Franca Bodega | 7 Giuditta Brambilla | 8 Giuseppe Butta
9 Frida Cariboni | 10 Giovanni Cattaneo | 11 Luca Dossi | 12 Alessandra Durante
13 Gerolamo Fazzini | 14 Silvia Ferrari | 15 Yara Ferraroli | 16 Roberto Fornari
17 Andrea Frigerio | 18 Paola Frigerio | 19 Sergio Lavelli | 20 Cristina Maranesi
21 Sahra Masrour | 22 Matteo Mastragostino | 23 Veronica Rosa | 24 Maurizio Saccà
25 Maria Sangalli | 26 Saulo Sangalli | 27 Chiara Tagliaferri | 28 Luisa Tenderini
29 Armando Turrisi | 30 Stefania Valsecchi | 31 Luca Visconti
Ambientalmente
1 Silvio Bergamaschi | 2 Giacomo Bonfanti | 3 Moreno Brivio | 4 Santo Catanese
5 Daniele Colombo | 6 Erica Colombo | 7 Flavia Colombo | 8 Eleonora Collenberg
9 Giuseppe Corti | 10 Michele Corti | 11 Paolo Corti | 12 Monica Coti Zelati
13 Ester De Novellis | 14 Ivo Di Cioccio | 15 Nicolò Farina | 16 Sara Frigerio
17 Paolo Galli | 18 Manuel Manzoni | 19 Anna Niccolai | 20 Elena Parolari
21 Wolfango Pirelli | 22 Giuliana Pirotta | 23 Ivana Pozzi | 24 Giulia Romani
25 Paola Schiesaro | 26 Gabriella Silva | 27 Carlo Spreafico | 28 Elisa Teramo
29 Stefano Testa | 30 Stefano Villa | 31 Daniela Zuccoli | 32 Renata Zuffi
Alleanza Verdi Sinistra
1 Maria Andreotti | 2 Alberto Anghileri | 3 Miriam Arcelli | 4 Marco Ballerini
5 Alice Bianchi | 6 Daniele Blaseotto | 7 Lebana Bonfanti | 8 Hicham Bouraghba
9 Sara Canali | 10 Prashanth Cattaneo | 11 Linda Cesana | 12 Lionello Colombo
13 Rita Fava | 14 Giampaolo Greppi | 15 Mario Levati | 16 Maria Luigia Longo
17 Stefano Mandelli | 18 Emanuele Manzoni | 19 Cassandra Montanelli | 20 Antonella Moschetti
21 Marianna Motta | 22 Adelio Perego | 23 Mario Pigazzini | 24 Maria Luigia Rotasperti
25 Stefania Rovagnati | 26 Tamara Sandionigi | 27 Aboubakar Sanogo | 28 Rita Scaramelli
29 Abdoulaye Sow | 30 Lorenzo Vassena | 31 Luigi Vavassori | 32 Laura Villa
🟨 FILIPPO BOSCAGLI
Lega
1 Carlo Piazza | 2 Cinzia Bettega | 3 Stefano Parolari | 4 Giuliana Arrigoni
5 Roberto Bario | 6 Giovanni Benincasa | 7 Alex Biavaschi | 8 Federica Brambilla
9 Giovanni Buratti | 10 Laura Corti | 11 Fiori Galli | 12 Barbara Grassi
13 Giuseppe Ligorio | 14 Jessica Locatelli | 15 Andrea Lococciolo | 16 Marzio Maccaccaro
17 Massimiliano Maggioni | 18 Massimiliano Malugani | 19 Roberto Manfreda | 20 Andrea Mapelli
21 Francesca Meles | 22 Laura Miraglia | 23 Andrea Mostachetti | 24 Matteo Perillo
25 Sara Pigazzini | 26 Giampiero Rozzoni | 27 Anna Saverio | 28 Tiziana Serapione
29 Camilla Sironi | 30 Tiziana Spina | 31 Robert Tudor | 32 Massimiliano Vivenzio
Lista Boscagli Sindaco
1 Lorella Cesana | 2 Angela Fortino | 3 Alberto Amadini | 4 Kelly Amanor
5 Tommaso Balossi | 6 Fabrizio Bianchi | 7 Lanfredo Birelli | 8 Mario Buizza
9 Caterina Busellu | 10 Alessandro Caimi | 11 Roberto Carnabuci | 12 Monica Colli
13 Alessandro Corti | 14 Annalisa De Santis | 15 Giorgio Fazzini | 16 Greta Gianola
17 Massimo Gironi | 18 Giuseppe Iracà | 19 Sara Longoni | 20 Michela Maggi
21 Alberto Marchi | 22 Marco Marocchini | 23 Domenico Mastromatteo | 24 Astrit Merkaj
25 Senait Moges | 26 Kristian Nava | 27 Barbara Pomi | 28 Andrea Quintavalla
29 Giulio Rafaraci | 30 Dario Romeo | 31 Laura Suma | 32 Elisabetta Zamboni
Fratelli d’Italia
1 Sabrina Bertolasi | 2 Gianluca Bezzi | 3 Michele Bosisio | 4 Simone Brigatti
5 Valentina Buonopane | 6 Giuditta Candiani | 7 Marco Caterisano | 8 Celestino Cereda
9 Loredana Colella | 10 Michele Corti | 11 Raffaella Cosco | 12 Carlotta Crespi
13 Massimo Curti | 14 Giancarlo Dell’Oro | 15 Paolo Fiocchi | 16 Giancarla Gattinoni
17 Anastasiia Kharchenko | 18 Dora Lionetti | 19 Alessandro Manzoni | 20 Sepideh Miandar
21 Emilio Minuzzo | 22 Monica Riva | 23 Arianna Rosa | 24 Egle Rosa
25 Stefano Rossini | 26 Alessandra Rota | 27 Florinda Rotta | 28 Maria Cristina Scalia
29 Carlo Senzani | 30 Massimo Sesana | 31 Daniele Stefanoni | 32 Leonardo Valessina
Forza Italia
1 Virginia Tentori | 2 Monica Alborghetti | 3 Marcello Alegi | 4 Gianni Caravia
5 Stefano Cavalli | 6 Albertino Cavolina | 7 Michele Collini | 8 Alessandro Del Sonno
9 Luca Dell’Oro | 10 Mirko Franceschetti | 11 Rosa Iannone | 12 Giancarlo Invernizzi
13 Emanuela Invernizzi | 14 Maria Rosa Izzo | 15 Gabriele Longo | 16 Piergiuseppe Mapelli
17 Simone Natale | 18 Antonio Piazza | 19 Paola Pignataro | 20 Drita Quokaj
21 Mary Quadrio | 22 Elisa Ratti | 23 Claudio Rea | 24 Arnaldo Rosini
25 Antonio Sanzone | 26 Francesco Silverij | 27 Luigi Tancredi | 28 Marco Todeschini
29 Katia Tredici | 30 Antonio Turrisi | 31 Gianluigi Valsecchi | 32 Maria Rosa Villa
🟩 MAURO FUMAGALLI
Orizzonte per Lecco
1 Oliviero Andreotti | 2 Barbara Anghileri | 3 Giuseppe Anzaldi | 4 Stella Beccaria
5 Marco Belladitta | 6 Amos Benedetti | 7 Giuseppe Colombo | 8 Maddalena Crudo
9 Faty Sokhna Fall | 10 Fabio Foschi | 11 Clara Fusi | 12 Carlo Giorgioni
13 Luca Ianniello | 14 Giorgio Invernizzi | 15 Davide Leodato | 16 Giacomo Mainetti
17 Mauro Masic | 18 Martha Mataloni | 19 Afshin Mokaram | 20 Sergio Ettore Mozzarelli
21 Viviana Musumeci | 22 Serigne Modou Ndiaye | 23 Armando Pigozzo | 24 Matteo Possenti
25 Liliana Pozzi | 26 Marco Rovellini | 27 Roberta Sartori | 28 Kamaljit Singh
29 Chiara Sironi | 30 Marzia Sormani | 31 Giovanni Tagliaferri | 32 Rinaldo Zanini
🟦 GIOVANNI COLOMBO
Patto per il Nord – Colombo Sindaco
1 Lorenzo Bodega | 2 Ruben Gattinoni | 3 Lucia Francesca Goretti | 4 Ezio Venturini
5 Ivan Rota Stabelli | 6 Daniela Ronchi | 7 Mongi Aidi | 8 Domenico Benemia
9 Erika Sbriglio | 10 Andrea Ambrogio Robbiani | 11 Vanessa Baggioli | 12 Dorina Muraca
13 Martino Botta | 14 Stefano Conti | 15 Enrico Miraglia | 16 Lionella Zanga
17 Mario Nicola Recalcati | 18 Fabio Andreotti | 19 Nicole Pignarca | 20 Francesco Negrini
21 Michelangelo Bertoletti | 22 Serena Fassi | 23 Emanuele Greco | 24 Ferdinando Gian Maria Ceresa
🟪 FRANCESCA LOSI
Lista civica – Losi Sindaco (Per l’Identità)
1 Francesca Riva | 2 Gabriele Castelli | 3 Simona Ballerini | 4 Sergio Galimberti
5 Cinzia Fumagalli | 6 Giuliano Modense | 7 Gaia Simonetta Poletti | 8 Luca Casati
9 Laura Domenicali | 10 Alessandro Canali | 11 Giuseppina Lozza | 12 Jan Pozzi
13 Martina Besana | 14 Alberto Galli | 15 Eva Pescali | 16 Eusebio Tavola
17 Monia Monterossi | 18 Giovanni Emilio Belloni | 19 Evelina Maria Anna Fezzardi | 20 Ettore Oreste Bruschi
21 Matteo Perego Domenicali | 22 Alberto Quadri | 23 Maurizio Colombo | 24 Roberto Ambrosini | 25 Matto Montrasio | 26 Stefano Ferro
Elezioni comunali. Gli altri comuni al voto
A Mandello del Lario la sfida assume i contorni di un confronto tra continuità e cambiamento rispetto all’attuale amministrazione comunale.
- Riccardo Fasoli (Il Paese di Tutti): Sindaco uscente, sostenuto dalla lista “Il Paese di Tutti”, punta al terzo mandato. La lista, presentata ad aprile 2026, propone una continuità amministrativa con sedici candidati.
- Riccardo Mariani (Casa Comune per Mandello Democratica): Ex sindaco (dal 2005 al 2015) e coordinatore politico di “Casa Comune” dal 2023, sfida Fasoli alla guida di “Casa Comune per Mandello democratica”, con l’obiettivo di tornare al governo del paese. La lista è stata presentata a fine marzo 2026
Situazione simile anche a Calco (Stefano Motta contro Stefano Burgarello) e a La Valletta Brianza (Alberto Valli contro Anna Perego)
A Sueglio (Diego Rubini contro Mauro Marzola)
🟩 DIEGO RUBINI – SUEGLIO SOPRA IL SOLE
CANDIDATO SINDACO: Diego Rubini
CANDIDATI: Monica Bazzi | Sandro Cariboni | Pierpaolo Tabuli | Stefania Girardi | Roberta Marcolongo | Valerio Arnoldi | Antonella Locatelli | Giulia Arnoldi | Matteo Denti | Marilena Anghileri
🟩 MAURO MARZOLA – ALLEANZA PER L’ITALIA
CANDIDATO SINDACO: Mauro Marzola
A Parlasco (Dino Pomi contro Luca Liberi)
🟩 DINO POMI PER PARLASCO
CANDIDATO SINDACO: Dino Pomi
CANDIDATI: Adalberto Brivio | Anna Busi | Manilo Busi | Mattia Busi | Fabio Canepari | Lucrezia Denti | Eleonora Pia Manzoni | Moriz Manzoni | Vittorio Rancati
🟩 LUCA LIBERI – NOI PER PARLASCO
CANDIDATO SINDACO: Luca Liberi
CANDIDATI: Umberto Manzoni | Antonia Soggetti | Daniel Denti | Luca Agostino Ettore Scarsi | Renato Pensa | Adelio Manzoni | Franco Vecchi | Virginio Galperti
Fa eccezione Esino Lario, dove la corsa elettorale è a tre Pietro Pensa, Erminio Martucci e Giada Marzola oltre al sindaco uscente si presentano infatti due liste provenienti anche da fuori provincia.
🟩 PIETRO PENSA – LISTA STELLA ALPINA
CANDIDATO SINDACO: Pietro Pensa
1 Michael Barindelli | 2 Rudy Bertarini | 3 Claudio Freschi | 4 Manuela Magni | 5 Serafino Manzoni | 6 Silvia Nasazzi | 7 Ivana Panizza | 8 Mauro Viglienghi | 9 Pietro Viglienghi | 10 Fabio Tagliabue
🟩 PROGETTO POPOLARE
CANDIDATO SINDACO: Erminio Martucci
CANDIDATI: Yari Bonvegna | Salvatore Cinquegrana | Michelangelo De Patta | Sara Falcone | Pasquale Stravino | Terenzio Impemba | Riccardo La Barbera | Fedele Cifaldi | Gianluca Pugliese | Salvatore Cacheo
🟩 GAIDA MARZOLA – ALLEANZA PER L’ITALIA
CANDIDATO SINDACO: Gaida Marzola
CANDIDATI: Antonietta Ruggiero | Eliseo La Rocca | Sarah De Carlo | Nadia Carcano | Antonio Bianco | Rocco Antonio Schirinzi | Cosima De Luca