Il 24 e 25 maggio Lecco e i principali comuni del territorio al voto: cinque candidati in città e confronto acceso nei centri del lago e della Brianza tra sindaci uscenti, ritorni e nuove liste civiche.

Elezioni comunali Lecco e provincia 2026: candidati, liste e sfide nei comuni al voto. Nel fine settimana del 24 e 25 maggio 2026 gli elettori di Lecco e di diversi comuni del territorio – tra cui Esino, Mandello del Lario, Parlasco, Sueglio, La Valletta Brianza e Calco – saranno chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali. In palio ci sono i nuovi sindaci e i consigli comunali che guideranno gli enti locali per i prossimi cinque anni.

Una delle principali incognite riguarda la partecipazione al voto: l’obiettivo sarà evitare un calo dell’affluenza, anche sulla scia della recente attenzione pubblica generata dal referendum sulla giustizia, che ha riportato i cittadini al centro del dibattito istituzionale.

Nel corso della campagna elettorale, il confronto si concentrerà su alcuni temi centrali per la vita quotidiana: tutela dell’ambiente, qualità dei servizi sociali, viabilità e infrastrutture, sviluppo economico e politiche per la scuola. Tuttavia, oltre ai programmi, sarà decisiva anche la percezione di affidabilità dei candidati e il loro legame concreto con il territorio.

Elezioni comunali Lecco: cinque candidati e possibile ballottaggio

A Lecco la competizione per la guida del Comune vede in campo cinque candidati, con uno scenario che potrebbe non chiudersi al primo turno, lasciando aperta l’ipotesi del ballottaggio.

Il sindaco uscente Mauro Gattinoni si ripresenta con il sostegno dell’area di centrosinistra. In opposizione si colloca Filippo Boscagli, espressione del centrodestra.

Tra le alternative figurano Maurizio Fumagalli con la lista “Orizzonte per Lecco”, Giovanni Colombo sostenuto da “Patto per il Nord” e Francesca Losi, candidata della lista civica “Per l’Identità”.

🟦 MAURO GATTINONI

Partito Democratico

1 Emma Addivinola | 2 Rafet Altinas | 3 Rosa Bolotta | 4 Mario Carenini

5 Michele Castelnovo | 6 Nila Colombo | 7 Sabrina Corabi | 8 Fausto Crimella

9 Sara Ferrari | 10 Antonietta Gallo | 11 Soumaila Guengane | 12 Elena Lo Monte

13 Maurizio Masseretti | 14 Giuseppina Negri | 15 Roberto Nigriello | 16 Giorgio Papa

17 Michele Parolari | 18 Raffaella Panariti | 19 Simona Piazza | 20 Roberto Pietrobelli

21 Andrea Pozzati | 22 Pietro Regazzoni | 23 Salvatore Rizzolino | 24 Maria Sacchi

25 Nousaiba Samti | 26 Franca Santangelo | 27 Antonio Schiripo | 28 Maddalena Taschetti

29 Stefano Valsecchi | 30 Camilla Vimercati | 31 Aldo Zanini | 32 Letizia Zecca

Fattore Lecco

1 Antonella Alippi | 2 Noemi Aondio | 3 Raffaele Basile | 4 Cristiano Berlanda

5 Mattia Bernasconi | 6 Franca Bodega | 7 Giuditta Brambilla | 8 Giuseppe Butta

9 Frida Cariboni | 10 Giovanni Cattaneo | 11 Luca Dossi | 12 Alessandra Durante

13 Gerolamo Fazzini | 14 Silvia Ferrari | 15 Yara Ferraroli | 16 Roberto Fornari

17 Andrea Frigerio | 18 Paola Frigerio | 19 Sergio Lavelli | 20 Cristina Maranesi

21 Sahra Masrour | 22 Matteo Mastragostino | 23 Veronica Rosa | 24 Maurizio Saccà

25 Maria Sangalli | 26 Saulo Sangalli | 27 Chiara Tagliaferri | 28 Luisa Tenderini

29 Armando Turrisi | 30 Stefania Valsecchi | 31 Luca Visconti

Ambientalmente

1 Silvio Bergamaschi | 2 Giacomo Bonfanti | 3 Moreno Brivio | 4 Santo Catanese

5 Daniele Colombo | 6 Erica Colombo | 7 Flavia Colombo | 8 Eleonora Collenberg

9 Giuseppe Corti | 10 Michele Corti | 11 Paolo Corti | 12 Monica Coti Zelati

13 Ester De Novellis | 14 Ivo Di Cioccio | 15 Nicolò Farina | 16 Sara Frigerio

17 Paolo Galli | 18 Manuel Manzoni | 19 Anna Niccolai | 20 Elena Parolari

21 Wolfango Pirelli | 22 Giuliana Pirotta | 23 Ivana Pozzi | 24 Giulia Romani

25 Paola Schiesaro | 26 Gabriella Silva | 27 Carlo Spreafico | 28 Elisa Teramo

29 Stefano Testa | 30 Stefano Villa | 31 Daniela Zuccoli | 32 Renata Zuffi

Alleanza Verdi Sinistra

1 Maria Andreotti | 2 Alberto Anghileri | 3 Miriam Arcelli | 4 Marco Ballerini

5 Alice Bianchi | 6 Daniele Blaseotto | 7 Lebana Bonfanti | 8 Hicham Bouraghba

9 Sara Canali | 10 Prashanth Cattaneo | 11 Linda Cesana | 12 Lionello Colombo

13 Rita Fava | 14 Giampaolo Greppi | 15 Mario Levati | 16 Maria Luigia Longo

17 Stefano Mandelli | 18 Emanuele Manzoni | 19 Cassandra Montanelli | 20 Antonella Moschetti

21 Marianna Motta | 22 Adelio Perego | 23 Mario Pigazzini | 24 Maria Luigia Rotasperti

25 Stefania Rovagnati | 26 Tamara Sandionigi | 27 Aboubakar Sanogo | 28 Rita Scaramelli

29 Abdoulaye Sow | 30 Lorenzo Vassena | 31 Luigi Vavassori | 32 Laura Villa

🟨 FILIPPO BOSCAGLI

Lega

1 Carlo Piazza | 2 Cinzia Bettega | 3 Stefano Parolari | 4 Giuliana Arrigoni

5 Roberto Bario | 6 Giovanni Benincasa | 7 Alex Biavaschi | 8 Federica Brambilla

9 Giovanni Buratti | 10 Laura Corti | 11 Fiori Galli | 12 Barbara Grassi

13 Giuseppe Ligorio | 14 Jessica Locatelli | 15 Andrea Lococciolo | 16 Marzio Maccaccaro

17 Massimiliano Maggioni | 18 Massimiliano Malugani | 19 Roberto Manfreda | 20 Andrea Mapelli

21 Francesca Meles | 22 Laura Miraglia | 23 Andrea Mostachetti | 24 Matteo Perillo

25 Sara Pigazzini | 26 Giampiero Rozzoni | 27 Anna Saverio | 28 Tiziana Serapione

29 Camilla Sironi | 30 Tiziana Spina | 31 Robert Tudor | 32 Massimiliano Vivenzio

Lista Boscagli Sindaco

1 Lorella Cesana | 2 Angela Fortino | 3 Alberto Amadini | 4 Kelly Amanor

5 Tommaso Balossi | 6 Fabrizio Bianchi | 7 Lanfredo Birelli | 8 Mario Buizza

9 Caterina Busellu | 10 Alessandro Caimi | 11 Roberto Carnabuci | 12 Monica Colli

13 Alessandro Corti | 14 Annalisa De Santis | 15 Giorgio Fazzini | 16 Greta Gianola

17 Massimo Gironi | 18 Giuseppe Iracà | 19 Sara Longoni | 20 Michela Maggi

21 Alberto Marchi | 22 Marco Marocchini | 23 Domenico Mastromatteo | 24 Astrit Merkaj

25 Senait Moges | 26 Kristian Nava | 27 Barbara Pomi | 28 Andrea Quintavalla

29 Giulio Rafaraci | 30 Dario Romeo | 31 Laura Suma | 32 Elisabetta Zamboni

Fratelli d’Italia

1 Sabrina Bertolasi | 2 Gianluca Bezzi | 3 Michele Bosisio | 4 Simone Brigatti

5 Valentina Buonopane | 6 Giuditta Candiani | 7 Marco Caterisano | 8 Celestino Cereda

9 Loredana Colella | 10 Michele Corti | 11 Raffaella Cosco | 12 Carlotta Crespi

13 Massimo Curti | 14 Giancarlo Dell’Oro | 15 Paolo Fiocchi | 16 Giancarla Gattinoni

17 Anastasiia Kharchenko | 18 Dora Lionetti | 19 Alessandro Manzoni | 20 Sepideh Miandar

21 Emilio Minuzzo | 22 Monica Riva | 23 Arianna Rosa | 24 Egle Rosa

25 Stefano Rossini | 26 Alessandra Rota | 27 Florinda Rotta | 28 Maria Cristina Scalia

29 Carlo Senzani | 30 Massimo Sesana | 31 Daniele Stefanoni | 32 Leonardo Valessina

Forza Italia

1 Virginia Tentori | 2 Monica Alborghetti | 3 Marcello Alegi | 4 Gianni Caravia

5 Stefano Cavalli | 6 Albertino Cavolina | 7 Michele Collini | 8 Alessandro Del Sonno

9 Luca Dell’Oro | 10 Mirko Franceschetti | 11 Rosa Iannone | 12 Giancarlo Invernizzi

13 Emanuela Invernizzi | 14 Maria Rosa Izzo | 15 Gabriele Longo | 16 Piergiuseppe Mapelli

17 Simone Natale | 18 Antonio Piazza | 19 Paola Pignataro | 20 Drita Quokaj

21 Mary Quadrio | 22 Elisa Ratti | 23 Claudio Rea | 24 Arnaldo Rosini

25 Antonio Sanzone | 26 Francesco Silverij | 27 Luigi Tancredi | 28 Marco Todeschini

29 Katia Tredici | 30 Antonio Turrisi | 31 Gianluigi Valsecchi | 32 Maria Rosa Villa

🟩 MAURO FUMAGALLI

Orizzonte per Lecco

1 Oliviero Andreotti | 2 Barbara Anghileri | 3 Giuseppe Anzaldi | 4 Stella Beccaria

5 Marco Belladitta | 6 Amos Benedetti | 7 Giuseppe Colombo | 8 Maddalena Crudo

9 Faty Sokhna Fall | 10 Fabio Foschi | 11 Clara Fusi | 12 Carlo Giorgioni

13 Luca Ianniello | 14 Giorgio Invernizzi | 15 Davide Leodato | 16 Giacomo Mainetti

17 Mauro Masic | 18 Martha Mataloni | 19 Afshin Mokaram | 20 Sergio Ettore Mozzarelli

21 Viviana Musumeci | 22 Serigne Modou Ndiaye | 23 Armando Pigozzo | 24 Matteo Possenti

25 Liliana Pozzi | 26 Marco Rovellini | 27 Roberta Sartori | 28 Kamaljit Singh

29 Chiara Sironi | 30 Marzia Sormani | 31 Giovanni Tagliaferri | 32 Rinaldo Zanini

🟦 GIOVANNI COLOMBO

Patto per il Nord – Colombo Sindaco

1 Lorenzo Bodega | 2 Ruben Gattinoni | 3 Lucia Francesca Goretti | 4 Ezio Venturini

5 Ivan Rota Stabelli | 6 Daniela Ronchi | 7 Mongi Aidi | 8 Domenico Benemia

9 Erika Sbriglio | 10 Andrea Ambrogio Robbiani | 11 Vanessa Baggioli | 12 Dorina Muraca

13 Martino Botta | 14 Stefano Conti | 15 Enrico Miraglia | 16 Lionella Zanga

17 Mario Nicola Recalcati | 18 Fabio Andreotti | 19 Nicole Pignarca | 20 Francesco Negrini

21 Michelangelo Bertoletti | 22 Serena Fassi | 23 Emanuele Greco | 24 Ferdinando Gian Maria Ceresa

🟪 FRANCESCA LOSI

Lista civica – Losi Sindaco (Per l’Identità)

1 Francesca Riva | 2 Gabriele Castelli | 3 Simona Ballerini | 4 Sergio Galimberti

5 Cinzia Fumagalli | 6 Giuliano Modense | 7 Gaia Simonetta Poletti | 8 Luca Casati

9 Laura Domenicali | 10 Alessandro Canali | 11 Giuseppina Lozza | 12 Jan Pozzi

13 Martina Besana | 14 Alberto Galli | 15 Eva Pescali | 16 Eusebio Tavola

17 Monia Monterossi | 18 Giovanni Emilio Belloni | 19 Evelina Maria Anna Fezzardi | 20 Ettore Oreste Bruschi

21 Matteo Perego Domenicali | 22 Alberto Quadri | 23 Maurizio Colombo | 24 Roberto Ambrosini | 25 Matto Montrasio | 26 Stefano Ferro

Elezioni comunali. Gli altri comuni al voto

A Mandello del Lario la sfida assume i contorni di un confronto tra continuità e cambiamento rispetto all’attuale amministrazione comunale.

Riccardo Fasoli (Il Paese di Tutti): Sindaco uscente, sostenuto dalla lista “Il Paese di Tutti”, punta al terzo mandato. La lista, presentata ad aprile 2026, propone una continuità amministrativa con sedici candidati. Sindaco uscente, sostenuto dalla lista “Il Paese di Tutti”, punta al terzo mandato. La lista, presentata ad aprile 2026, propone una continuità amministrativa con sedici candidati.

Riccardo Mariani (Casa Comune per Mandello Democratica): Ex sindaco (dal 2005 al 2015) e coordinatore politico di “Casa Comune” dal 2023, sfida Fasoli alla guida di “Casa Comune per Mandello democratica”, con l’obiettivo di tornare al governo del paese. La lista è stata presentata a fine marzo 2026

Situazione simile anche a Calco (Stefano Motta contro Stefano Burgarello) e a La Valletta Brianza (Alberto Valli contro Anna Perego)

A Sueglio (Diego Rubini contro Mauro Marzola)

🟩 DIEGO RUBINI – SUEGLIO SOPRA IL SOLE

CANDIDATO SINDACO: Diego Rubini

CANDIDATI: Monica Bazzi | Sandro Cariboni | Pierpaolo Tabuli | Stefania Girardi | Roberta Marcolongo | Valerio Arnoldi | Antonella Locatelli | Giulia Arnoldi | Matteo Denti | Marilena Anghileri

🟩 MAURO MARZOLA – ALLEANZA PER L’ITALIA

CANDIDATO SINDACO: Mauro Marzola

A Parlasco (Dino Pomi contro Luca Liberi)

🟩 DINO POMI PER PARLASCO

CANDIDATO SINDACO: Dino Pomi

CANDIDATI: Adalberto Brivio | Anna Busi | Manilo Busi | Mattia Busi | Fabio Canepari | Lucrezia Denti | Eleonora Pia Manzoni | Moriz Manzoni | Vittorio Rancati

🟩 LUCA LIBERI – NOI PER PARLASCO

CANDIDATO SINDACO: Luca Liberi

CANDIDATI: Umberto Manzoni | Antonia Soggetti | Daniel Denti | Luca Agostino Ettore Scarsi | Renato Pensa | Adelio Manzoni | Franco Vecchi | Virginio Galperti

Fa eccezione Esino Lario, dove la corsa elettorale è a tre Pietro Pensa, Erminio Martucci e Giada Marzola oltre al sindaco uscente si presentano infatti due liste provenienti anche da fuori provincia.

🟩 PIETRO PENSA – LISTA STELLA ALPINA

CANDIDATO SINDACO: Pietro Pensa

1 Michael Barindelli | 2 Rudy Bertarini | 3 Claudio Freschi | 4 Manuela Magni | 5 Serafino Manzoni | 6 Silvia Nasazzi | 7 Ivana Panizza | 8 Mauro Viglienghi | 9 Pietro Viglienghi | 10 Fabio Tagliabue

🟩 PROGETTO POPOLARE

CANDIDATO SINDACO: Erminio Martucci

CANDIDATI: Yari Bonvegna | Salvatore Cinquegrana | Michelangelo De Patta | Sara Falcone | Pasquale Stravino | Terenzio Impemba | Riccardo La Barbera | Fedele Cifaldi | Gianluca Pugliese | Salvatore Cacheo

🟩 GAIDA MARZOLA – ALLEANZA PER L’ITALIA

CANDIDATO SINDACO: Gaida Marzola

CANDIDATI: Antonietta Ruggiero | Eliseo La Rocca | Sarah De Carlo | Nadia Carcano | Antonio Bianco | Rocco Antonio Schirinzi | Cosima De Luca