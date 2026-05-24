Elezioni comunali 2026: alle 12 a Lecco affluenza del 16,35%

Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 gli elettori saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale di Lecco. I seggi saranno aperti domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In caso di mancata elezione al primo turno, il ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

Elezioni comunali 2026: urne aperte a Lecco e nei comuni della provincia

Sono cinque i candidati alla guida del Comune di Lecco. Mauro Gattinoni corre sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, mentre Filippo Boscagli rappresenta il centrodestra. In corsa anche Mauro Fumagalli con la lista “Orizzonte per Lecco”, Giovanni Colombo per “Patto per il Nord” e Francesca Losi, candidata della civica “Losi Sindaco – Per l’Identità”.

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Le consultazioni amministrative interesseranno però anche altri comuni della provincia lecchese. Tra i centri più piccoli c’è Parlasco, paese di circa 130 abitanti che torna al voto dopo il periodo di commissariamento seguito alla conclusione anticipata della precedente amministrazione. L’ex sindaco Dino Pomi si ricandida con la lista “Per Parlasco”, sfidando Luca Liberi, sostenuto da “Noi per Parlasco”.

Urne aperte anche a Sueglio, piccolo comune con poco più di 140 residenti. Qui la competizione sarà tra Diego Rubini, candidato della lista “Sueglio sopra il sole”, e Mauro Marzola con “Sovranisti per Sueglio”.

Nel Lecchese montano si voterà inoltre a Esino Lario, località conosciuta a livello internazionale per aver ospitato nel 2016 il raduno mondiale di Wikipedia. Nel comune, che conta circa 720 abitanti, il sindaco uscente Pietro Pensa, appoggiato dalla lista “Stella Alpina”, sfiderà Erminio Martucci di “Progetto Popolare”.

Sfida elettorale anche a La Valletta Brianza. A contendersi la fascia tricolore saranno Anna Maria Perego, sostenuta dalla lista “La Valletta 2025” vicina all’attuale maggioranza, e Alberto Valli con “La Valletta Partecipa”.

A Calco, centro di circa 5.500 abitanti, il sindaco uscente Stefano Motta, sostenuto da “Progetto Calco” nell’area di centrosinistra, dovrà confrontarsi con Stefano Bulgarello, candidato del centrodestra con la lista “Calco Cambia”.

Dopo Lecco il comune più popoloso coinvolto dalle amministrative è Mandello del Lario, che supera i 10mila residenti e raccoglie quasi metà degli elettori lecchesi interessati dal voto. Qui il sindaco uscente Riccardo Fasoli, sostenuto dalla lista “Il Paese di Tutti”, se la vedrà con Riccardo Mariani, candidato di “Casa Comune per Mandello Democratica”. Mandello del Lario è inoltre uno dei centri simbolo del lago grazie alla storica presenza della Moto Guzzi.

AFFLUENZA ALLE ORE 12

Alle 12 a Lecco si registra un’affluenza del 16,35%, in lieve calo rispetto alle precedenti elezioni (17.23%). A Mandello del Lario 15,32% (precedenti elezioni 17,65%); a Parlasco 29,93% (27,34). A Sueglio 8,65% (12,20). A Esino Lario 10,50% (12,80%). A Calco 13,71% (16,24) e a La Valletta Brianza 13,95% (15,45).