Elezioni Calco senza storia: Stefano Motta concede il tris ed è ancora sindaco con una percentuale netta del 63,74%. Nulla da fare per Stefano Burgarello, candidato sindaco della lista sostenuta dai partiti di centrodestra.

Elezioni Calco, Stefano Motta confermato sindaco per il terzo mandato consecutivo

Calco non cambia e si affida di nuovo a Stefano Motta, confermato sindaco del paese per il terzo mandato consecutivo al comando della lista Progetto Calco con 1.299 voti e il 63,74% dei consensi.

Stefano Brugarello, segretario cittadino di Forza Italia, con la lista Calco Cambia si è fermato al 36,26% a fronte dei 739 voti incassati, accontentandosi di aver migliorato di oltre dieci punti il precedente confronto elettorale (nel 2020 il centrodestra non era andato oltre il 25% dei consensi).

Nel tardo pomeriggio, a spoglio concluso, è arrivato il comunicato del segretario provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi, che ha ringraziato Burgarello nonostante la sconfitta.

“Voglio tributare un grandissimo ringraziamento a Stefano Burgarello, a tutte le candidate e i candidati della lista e all’intera coalizione di centrodestra per il coraggio, la passione e la generosità messi in campo in questa campagna elettorale – ha dichiarato – A loro va la mia profonda gratitudine per aver fatto una cosa straordinaria e non scontata: aver offerto ai cittadini di Calco una vera, credibile e strutturata alternativa democratica rispetto all’amministrazione uscente. Permettere ai cittadini di scegliere liberamente tra due visioni diverse di paese è l’essenza stessa della democrazia, e la nostra squadra lo ha fatto a testa alta, parlando di contenuti e futuro. Accanto a Stefano ci tengo a esprimere una gratitudine profonda e sincera a Marianna Camotti per lo straordinario impegno, la determinazione e la dedizione assoluta che ha dimostrato lungo tutto questo percorso. Marianna ha rappresentato e rappresenta un pilastro fondamentale per questa squadra e per Forza Italia sul territorio. La sua passione politica, unita a una costante vicinanza ai bisogni dei cittadini, è l’esempio lampante di come intendiamo il servizio alla comunità. Il suo contributo è stato e continuerà a essere cruciale per guidare l’opposizione e per costruire l’alternativa del domani. Un ringraziamento va anche a Umberto Bonfanti, per avere messo a disposizione della lista e della collettività la sua freschezza ed energia, apportando un contributo di grande valore alla competizione elettorale ed al lavoro dei prossimi anni”.

Forza Italia sottolinea il valore del percorso intrapreso, che non si esaurisce con il voto, ma che getta le basi per un radicamento ancora più forte sul territorio.

“Il voto popolare si rispetta sempre, ma per noi questo non è un punto di arrivo, bensì di partenza», rilancia il Segretario. «Da oggi si riparte immediatamente. I nostri eletti e tutta la squadra di “Calco Cambia” sono pronti ad affrontare i prossimi 5 anni con un doppio binario ben chiaro: l’ascolto costante dei cittadini e delle loro necessità quotidiane, che rimangono la nostra bussola, e una ferrea, rigorosa e costruttiva opposizione tra i banchi del Consiglio Comunale. Non faremo sconti a nessuno. Vigileremo con attenzione sulle scelte urbanistiche, sul bilancio, sui servizi e sulla sicurezza di Calco, portando in consiglio la voce di quel cambio di passo che i nostri elettori ci hanno chiesto. La coalizione è unita, coesa e già al lavoro. A Stefano Burgarello, a Marianna Camotti , Umberto Bonfanti e a tutto il gruppo va il nostro più grande augurio di buon lavoro: il futuro di Calco si costruisce da oggi, giorno per giorno”.