E' Mattia Salvioni della lista "Viviamo Merate" il nuovo sindaco della città. Sconfitti Massimo Panzeri di "Prospettive Per Merate" e Dario Perego di "Noi Merate".

Elezioni a Merate 2024, Salvioni è il nuovo sindaco

Non poteva mancare per Salvioni il brindisi di rito in piazza Vittoria. Anche don Riccardo Sanvito, parroco di Sartirana, è passato in auto davanti alla sede di Mattia Salvioni e si è congratulato con lui dal finestrino.

"I numeri sono netti e dimostrano una chiara volontà dei meratesi - ha dichiarato l’ormai ex sindaco Massimo Panzeri - Salvioni ora ha una grande responsabilità e dovrà dimostrare di saper governare. Da parte mia non ci saranno barricate, ho già fatto minoranza e anche questa volta la farò con correttezza e in modo costruttivo. Faccio i complimenti ai vincitori. Non posso che prendere atto della sconfitta e della scelta che hanno fatto i meratesi. I risultati delle europee ci davano fiducia ieri sera, mi aspettavo un testa a testa che non c’è stato". In merito alle voci che dicono che Panzeri non resterà in Consiglio comunale, il sindaco uscente risponde "Ci penserò, ci dormirò su una notte. Per quanto riguarda le voci non le commento, la decisione ovviamente spetterà a me".

Dario Perego, candidato sindaco di "Noi Merate", analizza la sconfitta: "Risultato sorprendente, non ho comunque rimpianti perché abbiamo dato tutto. Il popolo è sovrano e va rispettato. Ringrazio tutti i membri della mia squadra, abbiamo dato vita a una bella esperienza che mi auguro non venga dispersa".

Infine, la stretta di mano tra il sindaco uscente Massimo Panzeri e il vincitore in via Roma. "Bravo, hai fatto un buon lavoro" ha ammesso il borgomastro uscente.