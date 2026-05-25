Sconfitta Anna Perego, assessore uscente. Boom di preferenze per Marco Panzeri, ora in minoranza, ma è di fatto il tramonto della sua lunga era politica

Elezioni a La Valletta Brianza con un risultato clamoroso. Alberto Valli scrive la storia, batte piuttosto nettamente Anna Perego e diventa sindaco, sancendo il tramonto dell’era di Marco Panzeri.

Elezioni a La Valletta Brianza: vince Alberto Valli

La lista La Valletta Partecipa non ha solo “partecipato” ma ha anche vinto le elezioni comunali, ribaltando i pronostici che inevitabilmente erano dalla parte della lista della maggioranza uscente.

Netta l’affermazione in termini percentuali, con il 54,47% dei voti totali contro il 45,53% di La Valletta 2026 che candidava l’intera Giunta. Un risultato che sancisce la fine dell’era di Marco Panzeri, sindaco uscente e autore di alcune scelte discutibili che evidentemente gli elettori non hanno apprezzato, nonostante a guidare la lista fosse l’assessore uscente Anna Perego.

Panzeri entrerà in Consiglio comunale ma in minoranza, con la magra consolazione di essere stato il campione di preferenze: ben 156. Alle sue spalle, con 113 voti personali, si è piazzato Pierantonio Cogliati, ex vicesindaco di Roberta Trabucchi (anche lei eletta) che a distanza di sei anni ha consumato la sua vendetta politica verso chi ne aveva azzoppato il mandato 2015-2020.