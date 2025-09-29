Classe 2004, Elena Lo Monte ha 21 anni ed è studentessa di Giurisprudenza. È attiva nei Giovani Democratici dal 2017 e nella precedente Segreteria ha ricoperto i ruoli di Vice Segretaria e responsabile dell’organizzazione.

Ieri, domenica 28 settembre 2025, in occasione della Festa de L’Unità a Imbersago, si è svolto il Congresso Provinciale dei Giovani Democratici di Lecco, che ha visto la proclamazione di Elena Lo Monte come nuova Segretaria provinciale. La presentazione della mozione “Radicate – una comunità che guarda oltre” ha raccolto numerose adesioni, con giovani lecchesi e non solo a testimoniare vicinanza e partecipazione.

Elena Lo Monte eletta Segretaria dei Giovani Democratici di Lecco

Nella sua mozione, Elena Lo Monte ha sottolineato l’importanza di uno spazio politico radicato sul territorio:

“I Giovani Democratici della nostra Provincia sono uno dei pochi spazi di discussione politica radicati in zona; tuttavia siamo una comunità viva e attiva, credibile e capace di attrarre gli under 30 del nostro territorio. Siamo quella generazione che non è più disposta a tollerare le scelte di chi governa, ma è pronta ad alzare la voce per vedere i propri diritti riconosciuti. La politica deve riguardare tutte e tutti e tendere la mano verso tutte e tutti.”

La mozione “Radicate” affronta diversi temi chiave: il contrasto alla sfiducia nelle istituzioni, la precarietà lavorativa, le disuguaglianze sociali e di istruzione, la legalità, la lotta al patriarcato, oltre a questioni ambientali e legate alla casa.

Elena Lo Monte ha invitato i giovani a non rassegnarsi, rappresentando una generazione determinata a far sentire la propria voce e a difendere i propri diritti:

“Se c’è una cosa che ho imparato è che per fare politica bisogna partire dalle idee ma passare dalle persone per arrivare ai risultati. Noi facciamo politica per le persone, per i compagni, per chi rappresentiamo, per i più svantaggiati. La politica è una delle forme di altruismo più nobili, è un servizio di cui scegliamo ogni giorno di farci carico. La politica è e deve essere un fatto collettivo.”

Classe 2004, Elena Lo Monte ha 21 anni ed è studentessa di Giurisprudenza. È attiva nei Giovani Democratici dal 2017 e nella precedente Segreteria ha ricoperto i ruoli di Vice Segretaria e responsabile dell’organizzazione. Ha inoltre maturato esperienza nella rappresentanza studentesca, prima come rappresentante d’istituto al Liceo Manzoni e poi all’Università Statale di Milano.