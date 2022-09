Election day: urne aperte per le elezioni delle "prime volte": tutte le novità. L'AFFLUENZA ALLE 12

Le urne sono aperte: è ufficialmente iniziato l'election day del 25 settembre 2022. Fino alle 23 di questa sera tutti gli aventi diritto (in provincia di Lecco sono 280.260) saranno chiamati a rinnovare i componenti di Camera e Senato. Saranno le elezioni delle "prime volte": la prima volta che si vota in autunno, la prima volta che verrà eletto un parlamento a "ranghi ridotti", la prima volta che i diciottenni potranno esprimersi anche per il Senato.

Election day l'affluenza alle 12

In Italia, al momento l'affluenza è al 19,22% mentre nella precedente tornata 19,52%, In Lombardia siamo al 22,58% a fronte del precedente 21,26.

In provincia di Lecco, alle 12 ha votato il 22,99% degli aventi diritto. Una percentuale in lieve crescita rispetto all'ultima tornata elettorale quando il dato si era fermato a 21,98%. Il paese dove si è già espresso il maggior numero di residenti è Morterone, ovvero il Comune più piccolo di Itali con una affluenza del 46,15% (nella passata tornata era sotto il 20) mentre quello dove si è votato di meno è Robbiate, 17,16%. Nel capoluogo ha votato il 23,13% dei lecchesi. Ecco tutte le percentuali comune per Comune (la seconda colonna si riferisce alle precedenti elezioni)

Election day: urne aperte per le elezioni delle "prime volte": tutte le novità e i dati sull'affluenza

Ecco tutte le novità di questa tornata elettorale partendo dai 18ennenni, che in provincia di Lecco sono 3.194: tutti gli elettori che abbiano compiuto i 18 anni potranno votare anche per il Senato e non soltanto per la Camera.

E il Parlamento ridotto? Per la prima volta il numero di parlamentari che verranno eletti è 600, 400 per Montecitorio e 200 per Palazzo Madama.

Per l’elezione della Camera dei deputati, sono 147 i collegi uninominali del territorio nazionale (compreso il collegio della Valle d’Aosta) ai quali vengono assegnati 147 seggi maggioritari. 49 i collegi plurinominali nei quali vengono assegnati i restanti 245 seggi proporzionali.

Per l’elezione del Senato della Repubblica, sono 74 i collegi uninominali del territorio nazionale (compreso il collegio della Valle d’Aosta), ai quali vengono assegnati 74 seggi maggioritari. 26 i collegi plurinominali nei quali vengono assegnati i restanti 122 seggi proporzionali.

Sistema elettorale misto

Il sistema elettorale è misto e prevede l’elezione di un terzo dei parlamentari con il sistema maggioritario (collegi uninominali, vince chi prende più voti) e la parte restante con il proporzionale.

Election day: ma come si vota?

Per votare, ciascun elettore deve avere con sé un documento d’identità valido e la tessera elettorale che, in caso di smarrimento, può essere richiesta agli uffici comunali che per l’occasione saranno aperti.

L’elettore ha tre possibilità. Se traccia la croce sul simbolo del partito prescelto il voto vale sia per la parte proporzionale che per il candidato all’uninominale collegato. Se invece la croce viene tracciata sul nome del candidato nel collegio uninominale il voto viene poi ripartito in modo proporzionale anche ai partiti della coalizione che lo sostengono in base ai voti presi nel collegio. Infine, il cittadino può tracciare due croci: una su quello del candidato all’uninominale e una su quello del partito. Non è però consentito il voto disgiunto: non si può cioè votare un candidato all’uninominale e un partito che fa parte di una diversa coalizione.

Le operazioni di scrutinio

Ricordiamo che i seggi saranno aperti soltanto nella giornata di oggi dalle 7 alle 23 e che non appena terminate le operazioni di voto si procederà allo scrutinio. Si procederà prima all’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione e, subito dopo, allo scrutinio delle schede del Senato. A seguire, quello delle schede per l’elezione della Camera dei deputati.

