Anche una delegazione della provincia di Lecco ha partecipato al congresso della Lega che si è tenuto ieri e oggi, domenica 6 aprile 2025, alla Fortezza da Basso di Firenze. Durante l'evento, il ministro Matteo Salvini è stato riconfermato segretario del partito fino al 2029 per acclamazione, essendo l'unico candidato presentato.

Tanti i lecchesi presenti in qualità di delegati congressuali: Luca Caremi, Giulio Centemero, Mattia Micheli, Edi Parolo, Carlo Piazza e Alberto Spreafico, i ragazzi della Lega giovani guidati da Andrea Bettega e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Delegazione lecchese al congresso della Lega

“Oggi dopo una due giorni di approfondimenti, dibattito e ascolto abbiamo confermato come Segretario Federale della Lega Matteo Salvini - sottolinea Piazza -

Un passaggio storico che consegna un partito rinnovato nelle istanze di libertà, autonomia e valorizzazione dei territori; un partito che rimane profondamente convinto che vi sono battaglie ideali importanti da compiere contro l’ipocrisia delle politiche europee che in maniera miope stanno uccidendo filiere strategiche della nostra economia come l’automotive. Con Matteo Salvini alla guida del movimento confermeremo e implementeremo gli importanti risultati ottenuti fino ad ora in termini di infrastrutture strategiche per il territorio. Un “bottino” non indifferente che sicuramente rappresenterà, negli anni, un volano per la nostra provincia".

Nel corso del congresso, Matteo Salvini ha toccato vari argomenti, tra cui l’autonomia regionale e la riforma del premierato, evidenziando come i due temi siano strettamente collegati e debbano procedere "di pari passo". Ha inoltre manifestato la sua disponibilità a tornare a ricoprire il ruolo di Ministro dell’Interno, precisando che ne parlerà con l’attuale titolare del dicastero, Matteo Piantedosi, e con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

All’evento ha partecipato anche Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, intervenuta attraverso un collegamento video. Le Pen, recentemente condannata in primo grado a quattro anni per uso improprio di fondi pubblici, ha definito la vicenda "un attacco all’intera nazione". Anche la premier Giorgia Meloni ha fatto sentire la sua presenza attraverso un videomessaggio, invitando a lavorare intensamente fino alla conclusione della legislatura.

Nel corso dell’appuntamento, Salvini ha inoltre ufficializzato l’ingresso del generale Roberto Vannacci nella Lega, consegnandogli personalmente la tessera del partito