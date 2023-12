Congresso Fratelli d'Italia: la sfida è tra Mastroberardino e Negri

Congresso Fratelli d'Italia, Alessandro Negri e Fabio Pio Mastroberardino si contenderanno il comando del partito provinciale di Lecco. Domenica 3 dicembre all'Nh Hotel di Lecco e a Bellano saranno aperti i seggi per votare il nuovo segretario.

Congresso Fratelli d'Italia Lecco, sarà Negri vs Mastroberardino

Sarà Alessandro Negri, imprenditore ed ex assessore di Oggiono, a sfidare l’attuale portavoce Fabio Mastroberardino al congresso di Fratelli d’Italia che si svolgerà domenica 3 dicembre all’Nh Hotel di Lecco.

E’ lui insomma l’uomo su cui punta la frangia del partito che fa capo al consigliere regionale Giacomo Zamperini e all’europarlamentare Pietro Fiocchi, che in un primo momento sembrava orientata a proporre il sindaco di Sirtori Matteo Rosa come candidato al ruolo di segretario in contrapposizione a Mastroberardino, che è sostenuto da Alessio Butti, sottosegretario di Giorgia Meloni, comasco ma eletto nel collegio di Lecco.

In un partito di governo che si presenta più spaccato che mai a pochi giorni dal primo congresso della sua storia da quando esiste nel Lecchese, si va verso una sfida all’ultimo voto. Sarà interessante capire il peso dei nuovi tesserati, alcuni dei quali amministratori nei Comuni del territorio meratese e casatese.

Oltre che in quello dell'Nh Hotel di Lecco, i militanti potranno votare il futuro segretario anche nel seggio di Bellano.