Antonio Rusconi sarà il nuovo presidente della Comunità Montana del Lario Orientale - Valle San Martino. Una scelta che dovrebbe porre fine a mesi di stallo e rischi di commissariamento dell’ente.

Comunità Montana: Antonio Rusconi sarà presidente

La soluzione, trovata durante il fine settimana, ha visto anche l'ingresso in Giunta di alcuni sindaci locali, tra cui Antonella Sesana, sindaco di Cisano, e Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello, che era stato al centro di un acceso dibattito tra le fazioni politiche.

Dopo la tirata d’orecchi rifilata dall’assessore regionale Massimo Sertori ai tre consiglieri regionali Mauro Piazza (Lega), Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia) e Gian Mario Fragomeli (Pd), rappresentanti dei principali partiti che si sono fatti la guerra in questa partita (ma anche in quella del Parco del Curone), nel weekend è giunta la schiarita e la situazione si sarebbe finalmente sbloccata.

Oltre a Rusconi, che vanta una lunga carriera politica come ex senatore e sindaco di Valmadrera, in Giunta entrano anche Luca Pigazzini, sindaco di Carenno, Giovanni Bussola, sindaco di Ballabio, e naturalmente Fasoli e Sesana, consolidando così un equilibrio di rappresentanza politica.