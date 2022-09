-11 giorni all'election day e anche a Lecco si "infiamma" la campagna elettorale in vista dell'appuntamento elettorale del 25 settembre 2022. Dopo il leader di Italia Viva Matteo Renzi, sono diversi i "big" in arrivo nei prossimi giorni a Lecco.

Campagna elettorale: tutti i "big" in arrivo a Lecco e gli appuntamenti in vista del voto

Partito Democratico

Il tema dei femminicidi sarà al centro della serata “Ancora troppe donne uccise. Cosa manca, serve, si può fare?” in programma stasera, mercoledì 14 settembre 2022 alle 21, a Merate al centro anziani p.zza Don Minzoni 5. Interverranno la Presidente di Telefono Donna Merate Amalia Bonfanti, la Presidente CPO Ordine Avvocati Lecco Monica Rosano, la mediatrice familiare e psicologa Virginia Scaccabarozzi, la candidata alla Camera dei Deputati Laura Bartesaghi e la professoressa di Filosofia politica e sociale dell’Università Milano – Bicocca Marina Calloni. Modera Alessandra Colombo della Conferenza delle Donne Democratiche di Lecco.

A Malgrate nuovo evento dedicato ai giovani con “Piano giovani, le nostre proposte”: appuntamento alle 17.30 di venerdì 16 settembre in piazza Garibaldi, sul lungolago. Ospite accanto alla candidata Laura Bartesaghi il giovane Sindaco di Lodi Andrea Furegato; modera Monica Corti, vicesegretaria dei Giovani Democratici di Lecco.

L’ultima settimana di campagna elettorale si apre lunedì 19 settembre, ore 21, a Casatenovo (La Colombina, Piazza Sala Don Giovanni, 2B) con l’eurodeputata e vicesegretaria PD Irene Tinagli, il senatore e candidato PD al Senato Alessandro Alfieri, l’On. Gian Mario Fragomeli, la candidata Laura Bartesaghi e il segretario provinciale PD Manuel Tropenscovino. Tema “Un’Europa democratica e progressista, forme e strumenti”; modera John Best, consigliere comunale a Monticello Brianza.

Martedì 20 settembre, ore 21, a Bellano (sala civica via Marinai d’Italia) evento con la candidata al Senato Aurora Longo, la Resp. Sanità del PD Lecco Ausilia Fumagalli, i consiglieri regionali PD Paola Bocci e Raffaele Straniero, il medico di medicina generale Daniele Blaseotto. Tema “Sanità pubblica per tutti e tutte”; modera la giornalista Adriana Fenzi.

Ultimo evento prima della chiusura di campagna mercoledì 21 settembre ore 20.45 a Merate (auditorium Piazza degli Eroi, 3) sul tema “Ambiente. Clima, energia e futuro sostenibili”. Interverranno la candidata alla Camera dei Deputati Laura Bartesaghi, l’Onorevole Chiara Braga (Commissione Ambiente), l'Ing. Mario Moiraghi relatore di “Clima, ambiente e futuro sostenibili”, Manuel Tropenscovino Segretario PD provincia di Lecco. Modera il segretario del PD Merate Mattia Salvioni.

Fratelli d'Italia

Sarà piazza Garibaldi a Lecco la sede del comizio elettorale di Fratelli d'Italia che vedrà la partecipazione di tanti Big Nazionali del partito, oltre che la presenza dei candidati nelle liste di FdI nel collegio lecchese.

Sinistra Italiana - Verdi

Tre gli appuntamenti con Sinistra Italiana - Verdi. Il clou della campagna è in programma il 17 settembre (insieme ai dem) in piazza Cermenati a Lecco dove si parlerà di diritti con l'onorevole Alessandro Zan.

Lega

Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, storico dirigente della Lega sarà a Lecco e a Calolziocorte per incontrare i cittadini, i sindaci e le imprese martedì 20 settembre 2022. Dalle 10 il tour del vicesegretario federale del Carroccio prenderà il via dal mercato di Calolziocorte, in Via Padri Serviti in zona Monastero del Lavello, dove parlerà con i cittadini delle proposte della Lega. In seguito, alle 11.30, il Ministro Giorgetti incontrerà sindaci, amministratori locali, imprenditori e rappresentanti di categoria a Lecco a Palazzo Falck, in Piazza Garibaldi 4.

"L’evento, organizzato dalla Segreteria Provinciale della Lega di Lecco, si pone l’obiettivo di ascoltare i bisogni delle imprese, dei professionisti, dei sindacati e delle amministrazioni locali, in particolare in relazione al tema dell’aumento del costo dell’energia - sottolineano dal Carroccio - All’incontro, oltre al Ministro Giancarlo Giorgetti, prenderà parte anche il Senatore Paolo Arrigoni in qualità di Responsabile del Dipartimento Energia della Lega e di candidato nel nostro collegio, Lombardia 1 – Proporzionale Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre".