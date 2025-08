politica

La sera del 1° agosto 2025 si è tenuta l'assemblea provinciale di Azione Lecco, un'occasione cruciale per fare il punto sul lavoro svolto e definire le strategie per i prossimi mesi. L'incontro ha visto la partecipazione straordinaria dell'Onorevole Fabrizio Benzoni, segretario regionale, e dei segretari provinciali di Monza Brianza, Como, Sondrio e Varese, a testimonianza del forte spirito di collaborazione e della visione unitaria del partito.

Azione Lecco: l'assemblea provinciale traccia le linee per il futuro

Nella sala affollata al limite della capienza presenti anche esponenti e rappresentanti di realtà associative locali, a conferma che Azione sostiene sempre il dialogo con tutti coloro che offrono un contributo alla società e al bene comune. Significativa è stata anche la visita dell’onorevole Benzoni alla Casa Circondariale di Lecco, un luogo che non è estraneo alla città, ma, anzi, deve essere riconosciuto nel suo significato più originale di, appunto, “casa” in mezzo ad altre case. Nella figura di Benzoni, infatti, Azione ha elaborato numerose proposte per il miglioramento della vita carceraria, per la dignità e la riabilitazione dei detenuti.

L'evento è stato un momento di bilancio e di riconoscimento per il lavoro svolto dalla segreteria uscente. La segretaria provinciale Eleonora Lavelli ha presentato i risultati ottenuti, affiancata da Sara Macchi (responsabile comunicazione), Mauro Artusi (responsabile enti locali), Basilio Pugliese (responsabile organizzazione) e Andrea Colazzo (responsabile U30).

Un momento significativo dell'assemblea è stato il rinnovamento del direttivo, che si arricchisce di tre nuove figure, premiate per il loro impegno e la dedizione dimostrata. Si tratta di Alberto Locatelli, consigliere comunale di Valmadrera, e dei militanti Alessandro Longoni e Giuseppe Lanzillotti. Il loro ingresso rappresenta un passo avanti nella crescita del partito sul territorio e nella preparazione delle prossime sfide.

L'assemblea si è conclusa con una sessione di condivisione e programmazione, dove sono state delineate le nuove sfide che Azione Lecco affronterà nei prossimi mesi. L'obiettivo è chiaro: "continuare a essere un punto di riferimento per i cittadini e a lavorare per il benessere della comunità. Il contributo di chiunque abbia a cuore questi obiettivi, operandosi con qualsiasi capacità per la buona politica, è assolutamente ben accetto2.