Oggi, lunedì 15 maggio 2023 il sottosegretario con delega all'Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale, il lecchese Mauro Piazza, insieme al consigliere regionale Giovanni Malanchini, ha incontrato a Milano il ministro per gli Affari regionali e Autonomia Roberto Calderoli. Un vertice che ha avuto al centro il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario approvato a febbraio da Palazzo Chigi, che gli esponenti di Regione Lombardia hanno definito "molto soddisfacente".

Autonomia: il sottosegretario Piazza incontra il ministro Calderoli

Il ministro, ha fatto sapere Piazza, "ci ha illustrato le procedure parlamentari in atto, con un focus particolare sul lavoro dei comitati tecnici che si stanno interfacciando con lui per la definizione dei lep (livelli essenziali delle prestazioni), precondizione per la definizione delle intese Stato/Regioni sulle singole materie".

Per quanto ci riguarda più direttamente - prosegue Piazza - come Regione Lombardia, abbiamo informato Calderoli sul lavoro impostato a Milano. A partire dagli approfondimenti con le varie direzioni generali per aggiornare i dossier che erano stati prodotti a partire dal 2019 in merito alle funzioni delle materie oggetto di trasferimento".

Nell'agenda del sottosegretario, anche una serie di incontri con gli stakeholder del territorio

"E' nostra intenzione - fa sapere Piazza - avviare una nuova interlocuzione con le associazioni di categoria, i sindacati, le realtà produttive e sociali della Lombardia. Per illustrare il processo in atto, ma soprattutto per analizzare insieme quali possano essere le ricadute concrete sui singoli settori nel momento in cui potessimo avere maggiore autonomia".

Presente all'incontro anche il presidente della Commissione speciale Autonomia e riordino Autonomia locali del Consiglio regionale Giovanni Malanchini

"Sono molto soddisfatto per l'incontro di oggi con il ministro e il sottosegretario", ha dichiarato l'esponente di Palazzo Pirelli, confermando la disponibilità "a fare gioco di squadra fra Consiglio e Giunta", per "declinare i passi che ci porteranno alla realizzazione dell'Autonomia. Anche nel nostro caso - ha aggiunto Malanchini - intendiamo lavorare nell'ottica della massima condivisione, a iniziare dal confronto con Anci, Upl e Cal".