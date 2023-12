Cambia la scacchiera della sanità lombarda e cambiano anche i vertici della Asst di Lecco e della Ats Brianza. Paolo Favini, alla guida dell'azienda ospedaliera dal 2018 prima come commissario e poi come direttore generale, lascia il testimone a Marco Trivelli, fino a febbraio 2021 direttore generale lombardo del Welfare e poi Direttore Generale dell’Asst di Monza Vimercate. In Ats Michele Brait sostituisce Carmelo Scarcella. Una partita difficile quella che si è chiusa in Regione, giocata, durante l'ultima riunione di maggioranza di stasera, giovedì 21 dicembre 2023, con "bilancino" o con il cosiddetto "Manuale Cencelli". Le scelte erano attese per l'inizio di questa settimana, ma la quadratura del cerchio è tardata ad arrivare tanto che si è temuto di dover attendere sino al 28 dicembre. Ma ora i giochi sono fatti e nei partiti di maggioranza c'è chi si lecca le ferite e chi esulta.

Asst Lecco: il nuovo direttore generale è Marco Trivelli. Michele Brait in Ats

Sfumata l'ipotesi del Meratese Luca Stucchi come nuova guida della Asst di Lecco (in molti sostenevano che il suo nome era stato ventilato per "bruciarlo", altri erano certi che l'uomo vicino a Fratelli d'Italia l'avrebbe spuntata), la scelta per l'Azienda ospedaliera lecchese è caduta su Trivelli che conta una esperienza pluridecennale nel mondo della sanità e della pubblica amministrazione.

Ha inizialmente svolto attività di consulenza indirizzata ad aziende private e alla pubblica amministrazione con società quali Consulting Team, Coopers & Lybrand Consulenti di Direzione, Consiel. Dopo queste esperienze, dagli anni 2000 ha assunto incarichi dirigenziali nell’area economico-finanziaria di strutture sanitarie accreditate e della Regione Lombardia. In particolare, area di interesse è stata la programmazione delle risorse finanziarie per la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

Dal 2006 al 2012 è stato Direttore Amministrativo presso l’Ospedale Niguarda, poi al per un anno al Sacco di Milano. Dal 2013 è stato prima Commissario Straordinario e quindi Direttore Generale dell’Ospedale Niguarda, poi ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, E ANCHE Direttore Generale degli Spedali Civili prima di approdate in regione e infine, come dettoa Vimercate.

Quanto a Favini, classe 1956, nessun trasferimento ad altro incarico, bensì la pensione.

Novità, come anticipato, anche al vertice dell'Ats Brianza: il nuovo direttore generale è Michele Brait, attuale direttore dell'Asst di Pavia. Prende il posto di Carmelo Scarcella che guidava l'agenzia di tutela della Salute dal 2021.

Tutte le nomine

ATS

- Ats Città Metropolitana, Walter Bergamaschi (confermato)

- Ats dell'Insubria, Salvatore Gioia (nuovo, sostituisce Lucas Maria Gutierrez)

- Ats della Brianza, Michele Brait (nuovo, sostituisce Carmelo Scarcella)

- Ats Bergamo, Massimo Giupponi (confermato)

- Ats Brescia, Claudio Sileo (confermato)

- Ats Pavia, Lorella Cecconami (confermata)

- Ats della Val Padana, Ida Ramponi (sostituisce Salvatore Mannino)

- Ats della Montagna, Vincenzo Petronella (nuovo, sostituisce Raffaello Stradoni).

ASST

- Asst Niguarda, Alberto Zoli (nuovo, sostituisce Marco Bosio)

- Asst S. Paolo e S. Carlo, Simona Giroldi (nuova, sostituisce Matteo Stocco)

- Asst Fatebenefratelli Sacco, Maria Grazia Colombo (passa da Commissario a Dg)

- Asst Gaetano Pini/Cto, Paola Lattuada (confermata)

- Asst Ovest Milanese, Francesco Laurelli (nuovo, sostituisce Fulvio Odinolfi)

- Asst Rhodense, Marco Bosio (sostituisce Germano Pellegatta)

- Asst Nord Milano, Tommaso Russo (passa da Commissario a Dg)

- Asst Melegnano e Martesana, Roberta Labanca (nuova, sostituisce Francesco Laurelli)

- Asst Lodi, Guido Grignaffini (nuovo, sostituisce Salvatore Gioia)

- Asst Sette Laghi, Giuseppe Micale (passa da Commissario a Dg)

- Asst Valle Olona, Daniela Bianchi (nuova, sostituisce Eugenio Porfido)

- Asst Lariana, Luca Stucchi (nuovo, sostituisce Fabio Banfi)

- Asst Lecco, Marco Trivelli (nuovo, sostituisce Paolo Favini)

- Asst Vimercate, Carlo Alberto Tersalvi (sostituisce Marco Trivelli)

- Asst Papa Giovanni XXIII, Francesco Locati (nuovo, sostituisce Maria Beatrice Stasi)

- Asst Bergamo ovest, Giovanni Palazzo (nuovo, sostituisce Peter Assembergs)

- Asst Bergamo est, Marco Passaretta (nuovo, sostituisce Francesco Locati)

- Asst Spedali Civili di Brescia, Luigi Cajazzo (nuovo, sostituisce Massimo Lombardo)

- Asst Franciacorta, Alessandra Bruschi (nuova, sostituisce Luigi Cajazzo)

- Asst Del Garda, Roberta Chiesa(nuova, sostituisce Anna Gerola)

- Asst Pavia, Andrea Frignani (nuovo, sostituisce Marco Paternoster)

- Asst Cremona, Ezio Belleri (nuovo, sostituisce Giuseppe Rossi)

- Asst Mantova, Anna Gerola (nuova, sostituisce Mara Azzi)

- Asst Crema, Alessandro Cominelli (nuovo, sostituisce Ida Ramponi)

- Asst Valtellina e Alto Lario, Monica Fumagalli (nuova, sostituisce Tommaso Saporito)

- Asst Della Valcamonica, Corrado Scolari (nuovo, sostituisce Maurizio Galavotti).

IRCCS

- Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, Matteo Stocco (nuovo, sostituisce Ezio Belleri)

- Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Carlo Nicora (confermato)

- Istituto Neurologico Besta, Angelo Cordone (confermato)

- Policlinico San Matteo Pavia, Stefano Manfredi (confermato)

- Irccs Monza, Silvano Casazza (confermato).

AREU Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Massimo Lombardo (nuovo, sostituisce Alberto Zoli).

Agenzia dei Controllo, Paola Palmieri (sostituisce Alessandro Visconti).

"Nomune decise in base alle competenze"

“Come avevamo anticipato – dichiarano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso - le nomine dei direttori generali sono state decise sulla base delle competenze. Evidenziamo con soddisfazione l’aumento di giovani e donne tra i nuovi nominati, che siamo certi sapranno dare nuova energia al sistema”.

“Il prossimo anno – sottolineano Fontana e Bertolaso – ci aspettano grandi sfide. Contiamo di dare una svolta decisiva per avviare un nuovo corso della sanità lombarda, dove tutti gli attori del sistema lavorino in rete, in forma coesa e solidale, soprattutto con chi ha più difficoltà. Vogliamo che ognuno si senta parte di un’unica struttura regionale in grado di garantire servizi e cure ai cittadini sempre più veloci e di qualità”.

“Ai nuovi nominati vanno i nostri migliori auguri per il lavoro che andranno a svolgere. Così come - concludono Fontana e Bertolaso - a chi andato in pensione o non è stato confermato va il nostro ringraziamento per il grande contributo concesso per mantenere alta la qualità delle cure offerte dal sistema sanitario lombardo”.