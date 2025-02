Alleanza Verdi e Sinistra: amministratori lecchesi protagonisti all'Assemblea Nazionale

Si è tenuta a Napoli la prima assemblea nazionale degli amministratori e delle amministratrici di Alleanza Verdi e Sinistra, intitolata “Visione Comune”. All'evento che si è svolto tra ieri e oggi, domenica 23 febbraio 2025, ha partecipato anche Gaetano Manfredi, presidente di ANCI e Sindaco di Napoli, e tra i presenti c'erano sei amministratori provenienti dalla provincia di Lecco: Paolo Lanfranchi, sindaco di Dolzago, Alberto Anghileri, capogruppo di AVS - CambiaLecco, Grazia Caglio, vicesindaca di Osnago, Margherita Elgani, consigliera di Dolzago, Francesco Falsetto, assessore di Verderio, ed Emanuele Manzoni, assessore di Lecco.

Amministratori lecchesi protagonisti all'Assemblea Nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra

L'assemblea è stata descritta da Paolo Lanfranchi come un’occasione particolarmente intensa e stimolante. Lanfranchi ha sottolineato il valore del confronto con amministratori locali provenienti da tutta Italia, ognuno portatore di esperienze e prospettive diverse. “Abbiamo tracciato una pista di lavoro efficace, da seguire quotidianamente nella nostra azione amministrativa" ha dichiarato, evidenziando come i temi centrali del dibattito siano stati il benessere delle persone e la tutela dell’ambiente. Gli argomenti sono stati approfonditi attraverso gruppi di lavoro che hanno favorito uno scambio costruttivo di buone pratiche. Secondo Lanfranchi, AVS ha perseguito con determinazione queste tematiche anche in tempi difficili, dimostrando una grande coerenza negli anni.

I primo cittadino di Dolzago ha espresso soddisfazione per la crescita di Alleanza Verdi e Sinistra, osservando come il movimento stia aggregando sempre più amministratori e gruppi in tutta Italia. Questa espansione rappresenta un segnale positivo dell’attenzione crescente verso questioni ambientali e sociali considerate prioritarie dal movimento.

L'assemblea si è conclusa con gli interventi di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, e Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde. Entrambi hanno ribadito l’impegno di AVS nel promuovere politiche che mettano al centro l’ambiente e il benessere delle persone. Questo evento ha confermato il ruolo di Alleanza Verdi e Sinistra come punto di riferimento nazionale per un’amministrazione locale consapevole e orientata al futuro, rafforzando la rete di amministratori impegnati a condividere idee e soluzioni innovative per affrontare le sfide ambientali e sociali.