"È di poche ore fa la conferma dell’assegnazione della seconda tranche dei contributi a valere sul Fondo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Davvero un’ottima notizia per la nostra provincia dove importanti opere pubbliche, progettate dai Comuni, riceveranno così oltre 16 milioni di euro di finanziamenti statali a fronte del miliardo e 750 milioni di euro complessivi a disposizione". Lo afferma Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza e capogruppo PD in Commissione finanze.

Ai Comuni lecchesi 16 milioni di euro per la messa in sicurezza di edifici e territorio

"Con queste risorse finanziarie - spiega il parlamentare dem - si è provveduto a scorrere la graduatoria dei comuni che avevano partecipato al bando emanato nel 2020 e che, nell’ultimo anno, attraverso appositi interventi finanziari integrativi, abbiamo provveduto ad incrementare dagli originari 350 milioni di euro a complessivi 3,6 miliardi di euro.

Vengono così premiati molti comuni nella nostra provincia, ossia Bellano, Calolziocorte, Casatenovo, Cassina Valsassina, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Garbagnate Monastero, Introbio, La valletta Brianza, Lecco, Lomagna, Malgrate, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Oggiono, Olginate, Osnago, Pasturo, Pescate, Premana, Primaluna, Sirone, Taceno, Valmadrera e Valvarrone.

"Questa è la chiara dimostrazione della capacità di progettazione delle nostre amministrazioni locali, una competenza cresciuta fortemente negli ultimi anni e in grado pertanto di cogliere adeguatamente tutte le opportunità di finanziamenti nazionali".

I finanziamenti Comune per Comune

BELLANO LC € 550.000,00 €

CALOLZIOCORTE LC € 850.000,00

CASATENOVO LC € 168.000,00 €

CASATENOVO LC € 160.000,00 €

CASATENOVO LC € 300.000,00 €

CASSINA VALSASSINA LC € 166.100,00 €

CASSINA VALSASSINA LC € 192.750,00 €

COSTA MASNAGA LC € 200.000,00 €

CRANDOLA VALSASSINA LC € 99.000,00 €

CREMENO LC € 217.500,00 €

DERVIO LC € 460.000,00 €

GARBAGNATE MONASTERO LC € 200.000,00 €

GARBAGNATE MONASTERO LC € 800.000,00 €

INTROBIO LC € 600.000,00 €

LA VALLETTA BRIANZA LC € 970.000,00 € 400.000,00 € 570.000,00

LECCO LC € 300.000,00 €

LOMAGNA LC € 297.600,00 €

MALGRATE LC € 376.923,00 €

MERATE LC € 700.000,00 €

MERATE LC € 430.000,00 €

MERATE LC € 850.000,00 €

MISSAGLIA LC € 200.000,00 €

MISSAGLIA LC € 500.000,00 € 40.050,34 € 459.949,66

MONTEVECCHIA LC € 74.000,00 €

MONTEVECCHIA LC € 105.000,00 €

MONTICELLO BRIANZA LC € 250.000,00 €

OGGIONO LC € 530.000,00 €

OGGIONO LC € 100.000,00 €

OGGIONO LC € 250.000,00 €

OGGIONO LC € 150.000,00 €

OGGIONO LC € 110.000,00 €

OGGIONO LC € 400.000,00 €

OLGINATE LC € 455.000,00 €

OLGINATE LC € 275.000,00 €

OLGINATE LC € 600.000,00 €

OSNAGO LC € 342.000,00 €

PASTURO LC € 440.000,00 €

PESCATE LC € 279.700,00 €

PREMANA LC € 73.000,00 €

PREMANA LC € 285.000,00 €

PREMANA LC € 405.000,00 €

PRIMALUNA LC € 500.000,00 € 74.700,00 € 425.300,00

SIRONE LC € 380.000,00 € 244.000,00 € 136.000,00

TACENO LC € 80.000,00 €

VALMADRERA LC € 500.000,00 €

VALVARRONE LC € 285.000,00 €

VALVARRONE LC € 710.000,00 €