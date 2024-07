Aeroporto Silvio Berlusconi, Sinistra Italiana Lecco: "Una vergogna per l'Italia"

Riceviamo e integralmente pubblichiamo l'interventi di Sinistra Italiana Lecco sull'Aeroporto Silvio Berlusconi.

La recente decisione di intitolare un importante aeroporto a Silvio Berlusconi rappresenta un motivo di vergogna, non di vanto, per il nostro Paese. Berlusconi, figura controversa e divisiva, ha orientato la politica verso i propri interessi, è stato condannato per frode fiscale e ha rappresentato il peggior sessismo. Inoltre, ha seriamente minato la libertà di stampa e di espressione, avviando un processo di regressione e appiattimento culturale che ancora oggi non si è arrestato, segnando profondamente un'intera generazione. L'Italia non manca di figure politiche, culturali o artistiche degne di un'intitolazione tanto importante. Questa decisione appare come l'ennesima “conquista” delle destre che continuano il loro processo di “occupazione”, piazzando bandierine e politicizzando anche i luoghi pubblici. Questo è un chiaro segnale di identificazione politica di parte che non può essere tollerato. Ciò che indigna maggiormente è la metodologia utilizzata per questa decisione: un vero e proprio colpo di mano che ha permesso di raggiungere il risultato in un tempo irrisorio, quando per intitolare una scuola, una strada o una biblioteca, gli amministratori locali devono affrontare anni di procedure burocratiche, pareri e commissioni. La scelta effettuata è di pessimo livello, ma il metodo utilizzato è ancora peggiore. Invitiamo le istituzioni e la società civile a riflettere sulla gravità di questa decisione e a prendere una posizione chiara e decisa contro una scelta che rappresenta un ulteriore passo verso la politicizzazione di spazi che dovrebbero essere di tutti e non di una sola parte politica.

La segreteria provinciale di Sinistra Italiana Lecco.