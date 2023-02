5695 volte grazie da Mauro Piazza agli elettori

Il neoeletto consigliere regionale Mauro Piazza (Lega) ha voluto ringraziare gli elettori per le 5695 preferenze ottenute. Lo ha fatto, questa mattina, mercoledì 15 febbraio 2023, a Palazzo Falck in piazza Garibaldi a Lecco, dove aveva tenuto il primo incontro in campagna elettorale.

Il grazie di Piazza

Questa mattina il consigliere regionale in quota alla Lega, affiancato dal campione olimpico Antonio Rossi e dal referente provinciale della Lega, Daniele Butti ha voluto esprimere il suo particolare ringraziamento anche a chi lo ha sostenuto e aiutato durante la breve, ma intensa campagna elettorale. Presenti in sala anche il presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il vice presidente Mattia Micheli, il consigliere comunale Peppino Ciresa e il capogruppo consigliare del Carroccio Cinzia Bettega che ha corso anche lei alle regionali ottenendo 957 preferenze "Abbiamo cominciato la nostra campagna elettorale qui, in questa sede - ha esordito - e abbiamo deciso di tornare nello stesso luogo per esprimere la nostra gratitudine. Non ci aspettavamo questo risultato. Indubbiamente ha premiato il fatto che durante la campagna elettorale abbiamo avuto la possibilità di incontrare vecchi e nuovi amici e abbiamo potuto raccontare loro la storia di progetti messi in campo e finanziati grazie al nostro impegno. Sono stati 35 giorni molto intensi e soddisfacenti: è stata la più bella campagna elettorale delle tre che ho condotto fino ad oggi".

Il sostegno degli amici

Mauro Piazza ha voluto poi passare in rassegna e ringraziare tutti coloro che gli hanno dato una mano in campagna elettorale a partire da Antonio Rossi, Daniele Butti e Cinzia Bettega. "Antonio mi ha sostenuto con la sua rete di contatti e di conoscenze, nel settore dello sport e del volontariato. Daniele, che ha relazioni su tutto il territorio mi ha dato il supporto della Lega. Con Cinzia abbiamo stretto un fidanzamento elettorale ora concluso". E ancora. "Alessandra Hoffman mi ha sdato una mano come amica e come sindaco di Monticello, come hanno fatto tanti altri amministratori locali, e per questo la ringrazio. Voglio anche menzionare Carlo Piazza ha preso le ferie per potermi seguire durante la campagna elettorale".

Un pensiero al presidente Fontana

Il pensiero di Piazza non poteva non andare al presidente Attilio Fontana rieletto con il 55,89% dei voti. "Il mio sentito ringraziamento va al presidente Fontana che meritava questa vittoria. Questo risultato lo ripaga di tante ingiustizie subite. E' una guida pacata ma sicura che ci consente di ben governare la Lombardia".

Le considerazioni di Rossi e Butti

La parola è poi passata ad Antonio Rossi che si è congratulato con Piazza per l'ottimo risultato ottenuto. "Complimenti a Mauro ma anche a Fontana che si meritava questa vittoria - ha commentato - Quest'ultimo infatti è stato diffamato troppe volte, ma lui resta un presidente gentiluomo". Ha aggiunto poi Daniele Butti: "Ben 5695 preferenze non sono uno scherzo. Questa è la vittoria di una Lega inclusiva in grado di aprirsi. Grazie al contributo di Piazza e di Sartori la Lega è cresciuta di sette punti da settembre. Mi unisco ai ringraziamenti agli altri candidati e ai militanti".