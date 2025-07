meteo

Tra le zone più colpite, l’ingresso della Statale 36 a Civate risulta allagato, così come quello di Abbadia Lariana, compromettendo la viabilità in due punti nevralgici per il traffico locale e pendolare.

Il maltempo non ha risparmiato il Lecchese: nelle prime ore di oggi, lunedì 21 luglio 2025, piogge battenti e forti raffiche di vento si sono abbattute sulla città di Lecco e su tutta la provincia, causando disagi e richiedendo l’intervento continuo dei Vigili del Fuoco. Numerosi gli episodi segnalati fin dalle prime luci del giorno, con allagamenti, rami pericolanti e difficoltà alla circolazione.

Violenti temporali su Lecco e provincia: disagi in Statale 36 e interventi dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in più punti per gestire allagamenti localizzati e taglio di piante cadute o pericolanti, soprattutto nelle aree più esposte. La situazione è al momento sotto controllo, ma resta la massima attenzione.

Tra le zone più colpite, si segnalano piccoli allagamenti lungo la Statale 36, sulla Raccordo (RAC) e sulla SP72, con disagi in particolare all’ingresso della SS36 presso la galleria Borbino e nei pressi di Civate e Abbadia Lariana, dove l’accesso alla statale risulta compromesso.

Attualmente è in vigore un’allerta meteo gialla, emessa ieri dalla sala operativa della Protezione Civile regionale. Secondo gli esperti, nelle ore centrali della giornata sono previsti temporali localmente forti anche su Pianura e Alta Pianura, sebbene più isolati. Dalla tarda mattinata fino al pomeriggio si attendono rinforzi del vento dai quadranti occidentali: da sud-ovest sui settori meridionali e in rapida rotazione verso nord-ovest su quelli settentrionali, con raffiche che potranno risultare forti.

La fase più intensa del maltempo dovrebbe attenuarsi rapidamente in serata, con l’esaurirsi dei fenomeni. Nel frattempo, il Centro Funzionale della Protezione Civile sta analizzando gli ultimi aggiornamenti previsionali per valutare l’eventuale modifica del livello di allerta in vista del pomeriggio.

Lecco non è certo la sola ad essere stata colpita dal maltempo. Forti temporali anche nella Bergamasca. A causa di una frana che si è verificata al km 33,000, è temporaneamente chiusa la statale 42 “Del Tonale e Della Mendola” dal km 0,000 al km 30,000, in entrambe le direzioni, a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Articolo in aggiornamento