Vento forte, 30 interventi dei Vigili del fuoco: chiusa la Sp 72 a Dorio

Ancora un'altra giornata di vento forte in provincia di Lecco.

Vento forte, 30 interventi dei Vigili del fuoco

Anche oggi, martedì 24 dicembre 2024 forti raffiche stanno imperversando sul territorio ed è in vigore una allerta meteo arancione emessa dalla sala operativa della Protezione Civile Regionale. Così come ieri permangono chiusi i parchi a Lecco .

Una trentina gli interventi per i disagi causati dal vento forte compiuti dai Vigili del fuoco da mezzanotte alla mattinata di oggi. Sette squadre di pompieri, mobilitate dal comando provinciale di piazza Bione a Lecco e dal distaccamento di Bellano, stanno lavorando principalmente nella zona del centro Lago.

Chiusa la Sp 72 a Dorio

Tra le problematiche maggiori quella relativa alla caduta di tegole a Dorio. Una situazione che ha reso necessaria la chiusura della Sp 72: in mattinata, infatti, a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato ed interessano tutt’ora il territorio dell’Alto Lago di Como, si è verificato il danneggiamento della copertura della palazzina posta a margine della carreggiata stradale in prossimità del municipio di Dorio. Dopo provveduto alla temporanea chiusura del tratto stradale per permettere l’intervento da parte dei Vigili del fuoco e dei condomini per definire l’entità dei danni subiti e consentire la rimozione di ulteriori elementi

instabili sulla copertura, azioni che sono tutt’ora in corso di esecuzione, la Provincia di Lecco ha emanato un'ordinanza di chiusura della provinciale a partire dalle 12 di oggi, e fino a nuova comunicazione.

Non solo, ma oltre alla strada provinciale si segnalano disagi anche sulla linea ferroviaria Tirano - Sondrio - Lecco – Milano (qui la situazione aggiornata in tempo reale).

Vigili del fuoco in campo anche a Mandello, Parlasco e La Valletta Brianza.

L'allerta meteo per vento forte

"La ventilazione anche nel corso della giornata di 4/12 risulterà da moderata a forte e a carattere di foehn, in progressiva attenuazione dal pomeriggio a partire dalle quote di pianura e fondovalle, residua fino a sera in quota. Rinforzi più insistenti su Nordovest, fascia alpina e pianura occidentale. Tra la notte ed mattino possibili velocità di raffica oltre gli 80 km/h anche su Media-Bassa Valtellina e Laghi e Prealpi Orientali oltre 800-1000 metri; analogamente a quanto indicato per la giornata odierna, non si esclude una velocità di raffica oltre gli 80 km/h in forma isolata anche sulla zona "Nodo Idraulico Milanese". Oltre i 1500 metri venti da forti a molto forti settentrionali fino al mattino (oltre 2000 metri velocità fino a 110 km/h), poi in rapida attenuazione al di sotto dei 3000 metri".