Allerta vento forte: chiusi gli impianti a Bobbio. Chiusi anche i parchi di Lecco

Ancora una giornata di vento forte su Lecco e provincia. Dopo i danni e i disagi creati dalle forti raffiche venerdì, anche oggi, lunedì 23 dicembre 2024, il territorio è alle prese con una forte ventilazione tanto che ai Piani di Bobbio oggi non si scierà e gli impianti rimarranno chiusi.

Non solo ma a fronte dell’allerta gialla per vento forte diramata dalla Protezione Civile di Regione Lombardia, il Comune di Lecco ha reso noto che per la giornata di oggi i parchi cittadini resteranno chiusi.

Allerta vento forte: chiusi gli impianti a Bobbio

La Protezione civile regionale ha emesso infatti un'allerta gialla su buona parte della regione per lunedì 23 dicembre 2024.

Per tutta la giornata è attesa ventilazione diffusa da moderata a forte anche a carattere di Foehn, con fase acuta tra la notte e il mattino dove localmente le velocità di raffica potranno superare gli 80 km/h; si segnala inoltre una nuova intensificazione prevista dal tardo pomeriggio.

Rinforzi più insistenti su Nord-Ovest, fascia alpina e pianura occidentale.

Per quanto riguarda la neve, invece, dopo le precipitazioni deboli di domenica 22 dicembre 2024, anche per lunedì 23 dicembre sono attese deboli nevicate diffuse sulla fascia alpina di confine per tutta la giornata (accumuli fino a 15-20 cm), localmente fino al mattino nella parte più alta delle valli alpine (1-5 cm) e sulle vette più a Nord della fascia Prealpina (0-2 cm).

Zero termico tra 800 e 1200 metri, in lieve rialzo dal pomeriggio.