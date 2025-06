Torna la pioggia sul territorio della provincia di Lecco e con essa anche l’allerta meteo. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno 2025, la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di livello giallo per rischio temporali.

Torna il maltempo su Lecco e scatta l'allerta meteo gialla

Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale, nel corso del pomeriggio è previsto un peggioramento con temporali da sparsi a diffusi su tutto l’arco alpino, prealpino e in progressiva estensione alla fascia pedemontana e all’alta pianura occidentale. Le piogge saranno persistenti fino alla fine della giornata.

Particolare attenzione viene rivolta all’area della Valchiavenna, del Lario settentrionale e del Varesotto, dove i fenomeni temporaleschi più intensi potrebbero portare a locali accumuli tra i 40 e i 60 mm in sei ore.

Nel pomeriggio si segnala anche un rinforzo dei venti da Sud sull’Appennino e sulla Bassa Pianura Occidentale, con possibili raffiche tra i 55 e i 65 km/h associate ai temporali.

Ancora pioggia anche martedì

La fase perturbata proseguirà anche nella giornata di martedì 3 giugno. Durante la notte sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, su settori pedemontani, prealpini e alpini, in graduale attenuazione in mattinata con fenomeni isolati concentrati in montagna.

Dal pomeriggio, però, un nuovo impulso perturbato colpirà soprattutto le aree del Nord-Ovest, in particolare Valchiavenna, Prealpi Lariane e Varesine, con accumuli stimati tra i 20 e i 40 mm in 24 ore. Non è esclusa una possibile estensione verso Est, ma in serata è attesa un’attenuazione fino all’esaurimento delle precipitazioni.