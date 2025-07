meteo

La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per la provincia di Lecco, in vigore a partire da oggi, giovedì 31 luglio 2025. L’avviso riguarda il possibile sviluppo di temporali e criticità idrogeologiche localizzate, soprattutto alla luce dell’instabilità prevista nelle prossime ore.

Torna il maltempo e a Lecco scatta una nuova allerta meteo

La speranza è che i temporali non siano troppo violenti soprattutto dopo i danni causati dal maltempo della scorsa settimana, che ha colpito duramente in particolare il capoluogo. Alberi abbattuti e allagamenti avevano richiesto decine di interventi di soccorso e messo in difficoltà interi quartieri della città.

Secondo le previsioni meteo diffuse dal Centro Funzionale, nella seconda parte della giornata di oggi 31 luglio non sono attesi fenomeni significativi, se si esclude un pericolo molto basso di temporali sull’Appennino e sulle Prealpi centro-orientali.

La situazione potrebbe però cambiare già da domani, venerdì 1° agosto, quando è atteso un aumento dell’instabilità su tutta la regione. Le prime precipitazioni potrebbero verificarsi in mattinata, con rovesci e temporali che tenderanno a intensificarsi nel corso della giornata. Le aree più esposte al rischio di temporali saranno il Varesotto e le Prealpi compresa la provincia di Lecco, soprattutto al mattino, mentre sulla Pianura la probabilità di fenomeni sarà al momento molto bassa e concentrata nel pomeriggio.

Le raffiche di vento più intense saranno associate ai fenomeni temporaleschi. Il Centro Funzionale regionale provvederà domani mattina ad analizzare i nuovi scenari previsionali e, se necessario, rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata.

Nel frattempo, le autorità locali raccomandano prudenza e invitano i cittadini a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile e del Comune di Lecco.