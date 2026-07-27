Dopo il lieve peggioramento di ieri, il tempo torna stabile. Temperature in aumento già da oggi, ma il picco del caldo è atteso tra la fine della settimana e l'inizio della prossima.

Archiviato rapidamente il lieve peggioramento che ha interessato il territorio della provincia di Lecco nella giornata di ieri, domenica 26 luglio 2026, ci si prepara a fare nuovamente i conti con il caldo intenso. Secondo gli esperti di Meteo Valle San Martino, nei prossimi giorni prenderà forma l’ennesima ondata di calore dell’estate 2026, destinata a interessare gran parte dell’Europa centro-meridionale.

Torna il grande caldo, in arrivo una nuova intensa ondata africana

«Una nuova rimonta del promontorio anticiclonico, sempre seguendo lo schema delle ultime ondate, interesserà buona parte dell’Europa centro meridionale e questa volta nel periodo statisticamente più caldo dell’anno: al momento sembrerebbe proprio pesante sia come intensità (soprattutto verso il fine settimana) che come durata complessiva», spiegano gli esperti.

Prima dell’arrivo della fase più rovente, però, resta ancora qualche giornata dal clima più gradevole. La giornata odierna sarà infatti caratterizzata da cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con la formazione di qualche cumulo sui rilievi più elevati durante le ore pomeridiane, ma senza il rischio di precipitazioni.

Sul fronte delle temperature si registra già un graduale aumento, con lo zero termico che si porterà attorno ai 4.700 metri. La minima più bassa è stata rilevata al Passo di Valcava con 15,2°C, mentre a Calolziocorte il termometro non è sceso sotto i 20,6°C, confermando un clima già decisamente mite anche nelle ore notturne.

Per quanto riguarda la ventilazione, i venti in quota soffieranno deboli da nord-ovest, mentre al suolo prevarranno brezze o deboli venti settentrionali.

«Nel frattempo godiamoci le ultime giornate normali», è l’invito degli esperti, perché il ritorno dell’anticiclone potrebbe riportare condizioni di caldo intenso e persistente proprio nel periodo più caldo dell’estate.