Quella di oggi, lunedì 6 luglio 2026, sarà una giornata all’insegna della stabilità atmosferica sul territorio lecchese, grazie all’alta pressione di origine atlantica che continua a dominare lo scenario meteorologico. Una situazione destinata ad accompagnarsi, nei prossimi giorni, a un deciso aumento delle temperature per l’arrivo di aria calda di matrice africana.

Torna il caldo africano: temperature in aumento sul Lecchese

«L’alta pressione è in grande spolvero sui nostri settori e garantisce condizioni di tempo stabile, estivo e prevalentemente soleggiato», spiegano gli esperti di Matteo Val San Martino. «Nei prossimi giorni assisteremo però a una progressiva risalita di aria calda di origine africana che farà aumentare nuovamente le temperature in maniera sensibile».

Per la giornata di oggi sono previsti cieli in prevalenza sereni, con il possibile sviluppo di qualche innocua formazione nuvolosa e di alcuni cumuli a ridosso dei rilievi durante il pomeriggio. Le precipitazioni resteranno generalmente assenti.

Sul fronte delle temperature, i valori si mantengono sostanzialmente in linea con quelli di ieri. Lo zero termico si attesta intorno ai 4.200 metri, mentre la minima più bassa è stata registrata al Passo di Valcava con 18,2 gradi. A Olginate, invece, la temperatura minima si è fermata a 23,7 gradi, confermando un clima già decisamente estivo.

«Per il momento non sono attesi fenomeni di rilievo – conclude Matteo Val San Martino – ma sarà soprattutto il caldo a tornare protagonista nel corso della settimana».

I venti saranno deboli: in quota soffieranno da nord-ovest con intensità tra debole e moderata, mentre al suolo si manterranno deboli e a regime variabile.