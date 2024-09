La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 settembre 2024, una nuova allerta meteo per temporali forti in buona parte della Lombardia. Per quanto riguarda la provincia di Lecco l'allerta è di codice giallo.

Temporali su Lecco: nuova allerta meteo

"Il progressivo approfondimento della perturbazione sulla Penisola Iberica determinerà anche nel corso della giornata di oggi 04/09 un flusso meridionale umido ed instabile anche sulla Lombardia. Rovesci e temporali sparsi saranno possibili su tutta la regione, con maggiore probabilità di fenomeni localmente intensi sui settori meridionali e sulla fascia pedemontana/prime Prealpi. In serata attese nuove precipitazioni, più diffuse, su Prealpi e alta pianura occidentali" si legge nel docUmento di allerta.

"Dalla notte e per tutta la giornata di domani 05/09 attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, con accumuli moderati o forti sulle prime Prealpi, sulla fascia pedemontana e, più localizzati, sulla pianura meridionale. I settori maggiormente interessati saranno quelli di Nordovest, con cumulate locali fino a 100 mm/24 ore ed i fenomeni più intensi sono attesi tra la notte ed il tardo pomeriggio. Venti in rinforzo da Est sulla pianura nella notte, da Sud-Sudest sui rilievi, in attenuazione in serata".

Il Centro Funzionale rivaluterà la situazione pregressa ed i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani 05/09 per l'aggiornamento dei codici colore di allerta.