La Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali che interessa anche la provincia di Lecco. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso a partire dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno 2026, con fenomeni destinati a intensificarsi nelle ore serali e notturne.

Temporali in arrivo: scatta l’allerta meteo gialla per la provincia di Lecco

Secondo le previsioni, le prime precipitazioni interesseranno i rilievi alpini e prealpini occidentali, per poi estendersi progressivamente verso Est e coinvolgere in serata anche le aree di pianura. Le piogge potranno assumere carattere di rovescio e temporale, con fenomeni localmente intensi.

Particolare attenzione è rivolta alle zone prealpine e montane, dove dalla serata sono attese precipitazioni persistenti. Le cumulate previste sono generalmente comprese tra 20 e 40 millimetri in sei ore e tra 30 e 60 millimetri nell’arco di dodici ore. Non si escludono tuttavia picchi locali più elevati, con accumuli tra 50 e 70 millimetri in sei ore e fino a 90 millimetri in dodici ore nelle aree maggiormente colpite.

I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti orientali, ma tenderanno a rinforzare soprattutto oltre i 700 metri di quota, assumendo una componente meridionale.

Per la giornata di venerdì 5 giugno le precipitazioni sono previste in rapido spostamento verso i settori orientali della regione durante la notte, con un progressivo esaurimento nel corso della mattinata. Resterà comunque possibile lo sviluppo di isolati rovesci e temporali nel pomeriggio e in serata, in particolare sulle Prealpi e sulle aree di pianura centro-orientali, mentre sul Nordovest lombardo potrebbero verificarsi fenomeni più insistenti.

In montagna i venti potranno risultare moderati fino alle prime ore del mattino, per poi attenuarsi nel corso della giornata. In pianura, invece, i venti saranno deboli e variabili, con tendenza a un nuovo rinforzo dal pomeriggio, soprattutto sui settori orientali della Lombardia.

La Protezione Civile raccomanda di prestare attenzione durante gli spostamenti, in particolare nelle aree soggette a possibili allagamenti temporanei, e di seguire gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteorologica.