L'avviso della Sala Operativa Regionale per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio. Attesi rovesci, grandine e forti raffiche di vento

La Sala Operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio 2026, un’allerta meteo gialla per rischio temporali che interessa anche l’intero territorio della provincia di Lecco.

Temporali in arrivo, allerta meteo gialla sulla provincia di Lecco

Secondo le previsioni meteorologiche, per il resto della giornata l’ingresso di aria più fresca in quota, favorito da un nucleo di aria fredda in transito sulla Penisola Iberica, determinerà condizioni di marcata instabilità su tutto il Nord Italia.

I primi fenomeni sono attesi soprattutto a ridosso dei rilievi, con una probabilità maggiore sulle Alpi nord-occidentali e sulle Prealpi. Nel corso del tardo pomeriggio e in serata i temporali potranno estendersi anche alle aree di pianura attraverso lo sviluppo di celle temporalesche isolate.

I fenomeni più intensi sono previsti nel pomeriggio sulle zone montane, mentre in serata potranno risultare più significativi anche sulla pianura. I temporali potranno essere accompagnati localmente da grandinate, forti raffiche di vento e improvvisi rinforzi della ventilazione, con venti prevalenti dai quadranti orientali e meridionali.

Le condizioni di instabilità proseguiranno anche nella giornata di sabato 11 luglio. Le previsioni indicano precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale già tra la notte e le prime ore del mattino, inizialmente più probabili sulla pianura. Dalle ore centrali della giornata l’attività temporalesca tornerà a intensificarsi a partire dai rilievi, per poi coinvolgere nuovamente anche la pianura.

I fenomeni potranno protrarsi fino alla tarda serata, interessando in particolare i settori orientali della fascia prealpina e di pianura. Anche nella giornata di domani saranno possibili raffiche di vento intense in concomitanza con i temporali.

La Protezione Civile invita i cittadini a prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo, limitando gli spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi ed evitando soste in prossimità di alberi, corsi d’acqua e aree soggette ad allagamenti.