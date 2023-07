Temporali e grandine: scatta l'allerta meteo arancione emessa dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale. Secondo le previsioni la perturbazione colpirà in maniera decisa la provincia di Lecco e non solo.

Temporali e grandine: scatta l'allerta meteo arancione

Dal tardo pomeriggio di oggi , martedì 11 luglio 2023 si attende una moderata probabilità di rovesci e temporali sui rilievi prealpini e alpini, tendenti ad estendersi verso Est e con possibile interessamento delle zone di Alta Pianura nella notte di mercoledì 12/07 - si legge nel documento di allerta - I fenomeni potranno essere anche strutturati e di forte intensità, caratterizzati da precipitazioni localmente intense, forti raffiche di vento (oltre 90 km/h) e grandine di medie-grosse dimensioni"

Le previsioni per domani

"Dalla mattinata di domani 12/07 fenomeni in attenuazione e generale estinzione, ma dal tardo pomeriggio prevista nuova instabilità sulle zone settentrionali, in aumento in serata con nuovi rovesci o temporali anche intensi, in particolare su zone alpine e prealpine nord-occidentali".

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 12/07 gli scenari previsionali aggiornati per l'eventuale emissione di codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.