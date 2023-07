In queste giornate di gran caldo oltre la media stagionale (ieri, lunedì 10 luglio 2023, secondo gli esperti di Meteo Val San Martino alla stazione meteo di Olginate è stata fissata la temperatura massima dell'anno ovvero 34.3°C) nel Lecchese si sta assistendo ad un aumento dei malori.

Gran caldo: raffica di malori nel Lecchese

Solo nella prima mattinata di oggi, martedì 11 luglio, i sanitari sono stati chiamati a intervenire tre volte per soccorrere altrettante persone che si sono sentite male. Intorno alle 8.10 i volontari della Croce San Nicolò si sono mossi con il codice rosso di massima gravità per assistere una donna di 83 anni colta da malore da nella frazione galbiatese di Villa Vergano. La malcapitata è stata trasferita in condizioni serie, ma fortunatamente non in pericolo di vita, all'ospedale Manzoni di Lecco.

Meno gravi le condizioni di un 21enne che su è sentito male intorno alle 8.20 a Sirone, all'interno di un impianto lavorativo di via don Giuseppe Brambilla e di una 73enne soccorsa dopo essersi sentita male in via Fumagalli a Robbiate intorno alle 9. Entrambi sono stati soccorsi dagli uomini della Croce Bianca di Merate.

Il caldo può diventare un pericolo per la salute se:

Il caldo afoso purtroppo contribuisce a rendere più critica la situazione non solo in soggetti già fragili. Per conoscere il livello di rischio sulla salute generato dalla calura estiva è possibile consultare il Bollettino giornaliero su temperatura e umidità (Humidex) elaborato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) che descrive il disagio percepito dall'uomo in condizioni ambientali di elevata umidità e alte temperature.

- la temperatura esterna supera i 32-35 gradi

- l'alta umidità impedisce la regolare sudorazione

- la temperatura in casa è superiore a quella esterna (locali poco ventilati, tetti e solai non bene isolati...).

I consigli del Comune di Lecco per affrontare il gran caldo

Vista la situazione il Comune di Lecco ha diffuso una serie di consigli utili che sono valide per tutti, ma in particolare si rivolgono alle persone anziane, ai disabili e ai bambini, che per le loro condizioni fisiche, sono più esposti ai disturbi provocati dalle temperature eccessive.

Le 10 regole d'oro per un'estate in salute

1. ricordati di bere 2. evita di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore più calde del giorno (dalle 11 alle 17) 3. apri le finestre dell'abitazione al mattino e abbassa le tapparelle o socchiudi le imposte 4. rinfresca l'ambiente in cui soggiorni 5. ricordati di coprirti quando passi da un ambiente molto caldo a uno con aria condizionata 6. quando esci, proteggiti con cappellino e occhiali scuri; in auto, accendi il climatizzatore (se disponibile) e, in ogni caso, usa le tendine parasole,

specialmente nelle ore centrali della giornata 7. indossa indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali come ad esempio lino e cotone; evita le fibre sintetiche che impediscono la traspirazione e

possono provocare irritazioni, pruriti e arrossamenti 8. bagnati subito con acqua fresca in caso di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore, in modo da abbassare la temperatura corporea 9. consulta il medico se soffri di pressione alta (ipertensione arteriosa) e non interrompere o sostituire la terapia di tua iniziativa 10. non assumere regolarmente integratori salini senza consultare il tuo medico curante. Consulta l'opuscolo di Regione Lombardia.

Ma cosa ci riserva ora il meteo?

"L'alta pressione di matrice africana tenderà a cedere dalla serata di oggi per l'approfondimento della vasta struttura depressionaria nord atlantica - prevedono gli esperti di Meteo Val San Martino - Aumenterà così l'instabilità a partire dai rilievi con rovesci e temporali sparsi e nella seconda parte di settimana assisteremo così ad una leggera diminuzione delle temperature! Oggi cieli irregolarmente nuvolosi con velature. Precipitazioni deboli sparse possibili dal pomeriggio/sera a ridosso dei rilievi, anche a carattere di rovescio e temporale soprattutto in serata. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico attorno a 4600 metri. Alte le minime nei nostri settori, con 19.8°C di minima a Passo di Valcava e 24.3°C a Olginate. Venti al piano deboli orientali, con rinforzi in occasione dei temporali; sui monti da deboli a moderati dai quadranti occidentali".