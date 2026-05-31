Previsti rovesci e temporali tra oggi e domani, con possibili fenomeni intensi sulle aree alpine e prealpine. Attese anche raffiche di vento fino a 40 km/h sulla pianura nella giornata di lunedì 1° giugno.

È stata emessa un’allerta meteo gialla dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale per la provincia di Lecco. Secondo il bollettino, per la restante parte della giornata di oggi, domenica 31 maggio 2026 , è atteso un parziale cedimento del bordo settentrionale dell’area anticiclonica che da diversi giorni interessa l’Europa centrale e l’arco alpino, favorendo l’arrivo di masse d’aria più fresche e umide di origine atlantica.

Temporali: allerta meteo gialla per la provincia di Lecco

Nel corso del pomeriggio è previsto un generale aumento dell’instabilità atmosferica su tutta la Lombardia, in particolare sui settori alpini e prealpini. I primi rovesci e temporali locali interesseranno le Prealpi Orobie e Bresciane già dalle prime ore pomeridiane, per poi estendersi in modo isolato anche al restante comparto alpino e prealpino.

I fenomeni saranno generalmente di moderata intensità, ma non si esclude la possibilità di eventi localmente forti, accompagnati da grandine di medie dimensioni, precipitazioni intense e raffiche di vento violente. Tra il tardo pomeriggio e la serata i temporali potranno interessare anche parte della pianura, con maggiore probabilità sui settori orientali e sull’alta pianura occidentale, dove tuttavia il rischio di fenomeni significativi resta contenuto.

Per la giornata di domani, 1° giugno, è prevista una temporanea rimonta dell’alta pressione. Durante la notte potranno persistere precipitazioni residue, anche a carattere temporalesco, in transito da ovest verso est sulla bassa pianura centro-orientale. Dalla tarda mattinata è attesa una nuova formazione di rovesci e temporali sulle Prealpi Orobie e Bresciane, con possibile successiva estensione alla pianura centro-orientale.

L’intensità dei fenomeni prevista per domani sarà generalmente moderata. Nel pomeriggio si segnala inoltre un rinforzo dei venti orientali sulla pianura, con raffiche locali comprese tra i 36 e i 40 km/h.