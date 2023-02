Spruzzata di neve stanotte sul Lecchese, temperature in calo

Spruzzata di neve sul Lecchese questa notte . Timidi fiocchi sono caduti tra le 23 di lunedì 6 e l'1 di martedì 7 febbraio 2023. Ma se in pianura non è rimasta traccia, sulle alture e nelle zone alte di Lecco un lieve manto ha imbiancato i prati.

Foto di copertina https://www.facebook.com/meteovalsanmartino

Spruzzata di neve stanotte sul Lecchese.

"Un ampio promontorio anticiclonico di origine azzorriana si estende dall’Atlantico verso l’Europa settentrionale, mentre sull’Europa orientale si protende una saccatura fredda che determina correnti orientali e fredde sulla regione - spiegano gli esperi di Meteo Val San Martino - Ieri sera abbiamo assistito ad una sfiocchettata coreografica un po' a tutte le quote. Oggi nuvolosità in attenuazione già dal mattino, con cieli a seguire prevalentemente soleggiati salvo qualche addensamento lungo i rilievi settentrionali. Precipitazioni assenti".

Temperature in calo

"Temperature minime in sensibile calo, massime stazionarie. Minime nei nostri settori tutte negative e comprese tra -7.8°C di Passo di Valcava e -0.7°C di Olginate, Valmadrera e Vercurago. Zero termico variabile attorno a 800 metri. Venti al piano orientali deboli, in montagna deboli o al più moderati prevalentemente da nord"

Le previsioni meteo di Arpa Lombardia

Oggi, martedì 7 febbraio 2023

Stato del cielo: nuvolosità in graduale attenuazione nelle ore notturne, poi prevalentemente soleggiato, con qualche addensamento sui rilievi settentrionali.

Precipitazioni: assenti, salvo residue debolissime nevicate nelle prime ore sui rilievi settentrionali.

Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie o in leggero aumento sui rilievi. In pianura minime tra -3 e 0 °C, massime tra 5 e 8 °C.

Zero termico: variabile attorno a 800 metri su Alpi e Prealpi, attorno a 600 metri sulla pianura.

Venti: in pianura fino al primo mattino orientali deboli, con rinforzi sul Pavese, successivamente variabili e in attenuazione, nuovamente da est in serata; in montagna deboli o al più moderati prevalentemente da nord o da est su Appennino.

Domani, mercoledì 8 febbraio 2023

Stato del cielo: prevalentemente sereno in mattinata con qualche addensamento sui rilievi settentrionali, dal pomeriggio sera nuvolosità in aumento da nordest verso sudovest

Precipitazioni: in serata non si esclude debole neve o nevischio su zone prealpine centro-orientali con qualche fiocco in possibile estensione anche alle zone dell'Alta Pianura centro-orientale.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie. In pianura minime intorno a -4 °C, massime intorno a 6 °C.

Zero termico: attorno a 900 metri su Alpi e Prealpi, attorno a 600 metri sulla pianura.

Venti: in pianura orientali, deboli in mattinata, estesi rinforzi in serata sulla bassa pianura; in montagna deboli meridionali, orientali e localmente forti su Appennino.