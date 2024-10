Continua l'impegno di Plastic Free sul nostro territorio: tre gli appuntamenti di domenica 27 ottobre 2024, rispettivamente a Lecco, ad Abbadia Lariana e a Olgiate Molgora.

Plastic Free, domenica 27 tre eventi sul territorio

"Il nostro obiettivo - spiega Giuliana Tallarico, referente di Plastic Free del comune di Oggiono - è quello di promuovere la riduzione dei rifiuti che produciamo, contro la cultura dello spreco, dell’usa e getta, a favore dello sviluppo e diffusione di buone pratiche di riuso, riparazione e riciclo dei materiali, verso un’economia circolare, a riprova che esiste un’altra via alternativa all’economia lineare che ci sta portando alla distruzione del nostro meraviglioso pianeta e, con esso, di noi stessi".

Nel dettaglio, ad Olgiate e ad Abbadia si svolgerà un'attività di pulizia ambientale, mentre a Lecco ci si impegnerà nella raccolta di mozziconi.

A Lecco il ritrovo è previsto per le 9 in piazza Cermenati (vicino al monumento), ad Abbadia il ritrovo è alle 9.30 al parcheggio del Pradello, mentre ad Olgiate il ritrovo è alle 9 in piazza della Stazione. Per iscriversi ai tre eventi inquadrare il Qr code presente sulla locandina.

Di seguito le locandine dei tre eventi: