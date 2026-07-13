L’inizio della settimana sarà caratterizzato da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulla provincia di Lecco e sul resto della Lombardia. A determinarle è un campo di alta pressione di matrice subtropicale che si consolida sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, estendendo la propria influenza anche sul Nord Italia.

Sole e caldo in aumento, da metà settimana possibili temporali

«Tra oggi e domani il promontorio anticiclonico dominerà la scena, con cieli sereni, ventilazione debole e temperature in graduale aumento», spiegano gli esperti di Meteo Val San Martino . Una situazione destinata a garantire giornate estive, anche se da metà settimana lo scenario potrebbe iniziare a cambiare.

Per oggi, lunedì 13 luglio 2026, sono previsti «cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata», con la formazione di qualche nube cumuliforme sui rilievi durante le ore più calde. In serata non si esclude la possibilità di «locali rovesci sui rilievi», mentre le pianure dovrebbero rimanere all’asciutto.

Le temperature sono in aumento sia nei valori minimi sia in quelli massimi. Le minime registrate nelle località monitorate oscillano tra i 17 gradi di Valcava e i 23,9 gradi di Calolziocorte, mentre lo zero termico si attesta intorno ai 4.400 metri. I venti soffieranno deboli, inizialmente dai quadranti orientali, con successiva rotazione verso sud-est.

Anche la giornata di domani si presenterà nel complesso stabile. Le previsioni indicano «una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo la presenza di nubi sparse al mattino».

Lo sguardo è però già rivolto alla seconda parte della settimana. «Da metà settimana è probabile il ritorno di qualche temporale, dapprima sui rilievi e successivamente anche in pianura», avvertono i meteorologi. Un’evoluzione che potrebbe interrompere temporaneamente la fase di caldo stabile, riportando condizioni più variabili soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.