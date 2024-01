Un'alba di fuoco stamattina nei cieli lecchesi. Ma il detto popolare "Rosso di mattina la pioggia si avvicina" sarà rispettato? Secondo gli esperti di Meteo Val San Martino... per nulla.

Rosso di mattina, la pioggia si avvicina? Per nulla

"L'anticiclone atlantico si espande in maniera netta sull'Europa interessando pienamente anche le nostre regioni, portando bel tempo stabile e temperature diurne in rialzo soprattutto nei prossimi giorni - spiegano gli esperti esperti di Meteo Val San Martino - Oggi, lunedì 22 gennaio 2024, nubi in transito da nord/ovest verso sud/est, con schiarite più o meno ampie nel corso del giorno e maggiore copertura nuvolosa nella seconda parte di giornata".

Le temperature

Temperature minime e massime in rialzo, zero termico attorno ai 2100/2200 metri. "Netta inversione termica nei nostri settori come possiamo vedere nel riquadro: +1.9°C la minima registrata a Passo di Valcava e -7.1°C a Pontida ovest all'ombra del Monte Canto. E bassissimi valori di umidità relativa in quota".

Venti al piano da deboli a moderati, sui monti moderati o forti occidentali.