Rischio incendi: allerta meteo in provincia di Lecco

Non piove da troppo tempo e nemmeno nei prossimi giorni sono previste precipitazioni di rilievo sulla provincia di Lecco. Condizioni potenzialmente pericolose tanto che la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo per rischio incendi boschivi nel nostro territorio.

Allerta meteo per rischio incendi in provincia di Lecco

"In conseguenza delle condizioni meteorologiche, della prolungata assenza di precipitazioni e dell'abbassamento dell'umidità dell'aria e dello strato superficiale del terreno, si conferma, in particolare sull'Appennino Pavese, Pedemontana occidentale, Lario, Alto Brembo e Alto Serio-Scalve, un aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi (con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta)" spiegano infatti dalla Protezione Civile Regionale.

Le previsioni meteo

"Un robusto promontorio anticiclonico insiste per oggi e per i prossimi giorni sul Nord Italia, portando in Lombardia cielo soleggiato, ventilazione ancora discreta, e un graduale aumento delle temperature - sottolineano da Arpa Lombardia - Da oggi, lunedì 13 febbraio 2023, il parziale indebolimento della struttura barica determinerà sulla regione anche un indebolimento della circolazione alla superficie con formazione di foschie o nebbia in pianura nelle ore fredde, via via più estesa. Tra mercoledì e giovedì cedimento dell'area di alta pressione ma senza fenomeni rilevanti sulla regione"