Possibili nevicate anche a bassa quota da stanotte

Arrivano le nevicate anche a bassa quota. Non sarà, stando alle previsioni, una precipitazione particolarmente intensa, ma dovrebbe bastare per cambiare il panorama. E' quanto emerge dalle previsioni di Arpa Lombardia, con le nevicate e le piogge che ci accompagneranno fino a sabato 2 dicembre 2023.

Da stanotte previste nevicate anche a bassa quota

Il bollettino meteo per la notte - e la giornata di domani - prevede infatti precipitazioni deboli, localmente moderate: nella prima parte giovedì diffuse; in temporanea irregolare attenuazione nel pomeriggio; in ripresa sparse in serata, con maggior interessamento dei settori centro-orientali. Nevose attorno ai 500 metri fino a metà mattina; con possibile nevischio o pioviggine mista a neve anche fino a quote di pianura; quindi limite neve in risalita fino a portarsi attorno ai 1400 metri.

Venerdì le precipitazioni dureranno per tutta la giornata: deboli o moderate su fascia alpina e settori orientali di fascia prealpina, altrove prevalentemente deboli. Sparse fino a metà pomeriggio, verso sera diffuse. Limite neve oltre 1500 metri circa.

Infine sabato precipitazioni fino al primo mattino deboli sparse, più probabili sui settori orientali e meridionali. Quindi in esaurimento a partire dai settori occidentali. Nel pomeriggio assenti, salvo deboli residue. In serata assenti. Limite neve intorno a 800 metri circa.