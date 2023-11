Fiocchi di neve in Valsassina, Valle San Martino e in Brianza: le nevicate a anche a quote basse erano state previste ieri, mercoledì 29 novembre 2023 da Arpa Lombardia e una imbiancata è davvero arrivata.

Fiocchi di neve in Valsassina, Valle San Martino e in Brianza

Nessun disagio al momento: la neve, mista ad acqua, non sta "attaccando" sulle strade ma per precauzione, come annunciato ad esempio dal sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola, in paese "sono in azione gli spargisale".

Bei fiocchi sopra il Calolziese (nella foto di Meteo Valle San Martino la frazione di Sogno di Torre de' Busi) e pure nella Brianza Meratese il cielo ha regalato qualche sorpresa.

Ma cosa ci attendere ora?

Cosa ci riserva il meteo? Secondo gli esperti di MVSM "La situazione vede una profonda depressione nord atlantica transitare sull’Europa centro occidentale portando tempo perturbato fino a sabato anche sui nostri territori e sull’ Italia settentrionale e aspirando aria mite nord africana nella giornata di domani. Per oggi il passaggio prefontale della perturbazione porterà deboli precipitazioni intermitenti soprattutto nella prima parte odierna con quota neve intorno ai 400-600mt e pioggia al piano. Dal pomeriggio quota neve in rapido rialzo fino a 2600 metri di domani. Le temperature sono in diminuzione le massime e in aumento le minime. Lo zero termico salirà dai 700 metri di stamattina fino ai 2600 metri di domani. La ventilazione risulterà debole con provenienza meridionale sia al piano che in montagna. Dalla rete delle stazioni meteorologiche presenti in VSM le temperature minime della notte sono comprese tra i - 3.4 ⁰C del Passo Valcava e i +4.1 ºC di Calolziocorte"