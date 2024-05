Ondata di maltempo colpisce la Lombardia. Scarica di sassi sulla Sp 63

Ondata di maltempo colpisce la Lombardia: Vigili del fuoco impegnati in oltre 100 interventi. Ricordiamo che per la provincia di Lecco è in vigore una allerta meteo arancione emessa ieri dalla sala operativa della Protezione civile regionale.

Scarica di sassi sulla Sp 63

In provincia di Lecco una scarica di Sassi è caduta sulla Sp 63 che collega Ballabio a Morterone. Fortunatamente dovrebbe essersi trattato di uno smottamento di piccole dimensione. Non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia per valutare la situazione.

Ondata di maltempo colpisce la Lombardia: Vigili del fuoco impegnati in oltre 100 interventi

Le forti piogge che si stanno abbattendo sul territorio regionale stanno causando diversi disagi, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Attualmente oggi, mercoledì 15 maggio 2024, sono in corso oltre un centinaio di interventi per affrontare gli allagamenti e la rimozione di piante dalle sedi stradali.

Fin dalle prime ore della mattina, il personale dei vigili del fuoco è stato mobilitato per affrontare numerosi allagamenti e fornire soccorso ad automobilisti in difficoltà. Una delle situazioni più critiche si è verificata a causa dell'esondazione del fiume Lambro, nella zona di Ponte Lambro, dove alcune abitazioni sono state evacuate insieme a una struttura per disabili. Per portare in salvo le persone coinvolte, è stato necessario l'intervento dei gommoni del nucleo sommozzatori.

Le province più colpite da questa ondata di maltempo sono Milano, Varese e Lodi. Le squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per affrontare le richieste di soccorso.

Per la mattinata di oggi sono attese precipitazioni moderate su tutta la Lombardia, anche forti su pianura Nord- occidentale e vicini settori delle Prealpi. Nel pomeriggio-sera le precipitazioni tenderanno a divenire sparse, ma in concomitanza con una maggiore probabilità di locali rovesci o temporali, specie sulla pianura.