Sarà quella di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, la giornata più calda di questa terza ondata di calore che sta interessando il Nord Italia e la provincia di Lecco. A prevederlo sono gli esperti di Meteo Valle San Martino, che segnalano temperature eccezionalmente elevate, favorite dall’arrivo di venti di favonio.

Oggi il giorno più caldo, poi tornano i temporali

«Entriamo oggi nel giorno più caldo di questa terza ondata di caldo che ha colpito il Nord Italia», spiegano i meteorologi. «Le temperature risulteranno ancora più elevate a causa della compressione provocata da una discesa di aria fresca da nord contro le Alpi, che attiverà venti di favonio. Il caldo sarà quindi secco e non afoso, ma in Valle San Martino si potranno comunque raggiungere punte di 37-37,5 gradi, con valori localmente vicini ai 38 gradi nel fondovalle».

La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, con cieli generalmente sereni e soltanto il passaggio di qualche nube alta, soprattutto durante la mattinata. Non sono previste precipitazioni.

Le temperature saranno in ulteriore aumento sia nei valori minimi sia in quelli massimi, mentre i venti soffieranno deboli o moderati da nord, sia in pianura sia in montagna.

Da giovedì inizierà però un graduale cambiamento. «Le temperature perderanno qualche grado grazie all’afflusso di aria più fresca da est», spiegano da Meteo Valle San Martino. «Nella giornata di venerdì e soprattutto nella tarda parte di sabato saranno possibili fenomeni temporaleschi tra il tardo pomeriggio e la sera, accompagnati da un ulteriore calo delle temperature».

Resta elevata anche la quota dello zero termico, che nelle ore centrali della giornata raggiungerà i 4.500-4.600 metri, confermando la presenza di una massa d’aria particolarmente calda anche alle alte quote.