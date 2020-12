Oggi allerta meteo per vento forte, ma tanto sole. E lunedì arriva la neve PREVISIONI METEO

Quelle di oggi, sabato 26 dicembre giorno di Santo Stefano sarà una giornata di sole, senza nemmeno un nuvola sui cieli lecchesi. Attenzione però al vento. La sala operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia ha infetti emesso una allerta meteo gialla fino a mezzogiorno di oggi per rischio vento forte nell’area Lario e Prealpi occidentali, ovvero province di Bergamo, Como e Lecco.

Oggi allerta meteo per vento forte, ma tanto sole. E lunedì arriva la neve

Ecco le previsioni di Arpa Lombardia per questo ultimo fine settimana. Attenzione che lunedì arriverà la neve

Sabato 26

Stato del cielo: splendida giornata con cielo sereno o poco nuvoloso per ultimi addensamenti sui settori meridionali e lungo la cresta di confine fino al primo mattino. Cielo terso ed ottima visibilità a tutte le quote.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie In Pianura minime tra -2 e 2 °C, massime tra 7 e 9 °C

Zero termico: attorno a 900/1200 metri.

Venti: in pianura deboli da nord, in montagna inizialmente moderati o forti da nord in attenuazione in giornata.

Domenica 27

Stato del cielo: fino al primo mattino sereno con possibile nebbia sulla bassa Pianura, in seguito aumento della nuvolosità dapprima alta e sottile poi via via più compatta fino a cielo coperto ovunque nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni: fino al tardo pomeriggio generalmente assenti, in seguito aumento della probabilità fino a divenire alta dalla sera per deboli precipitazioni diffuse, limite neve fino a quote molto basse e possibile fino in Pianura.

Temperature: minime in lieve calo, massime in calo.

Zero termico: attorno a 300/600 metri.

Venti: in pianura deboli tendenti da est ed in rinforzo dalla tarda serata, in montagna in rinforzo da sudovest fino a moderati o forti dalla sera.

Lunedì 28

Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, deboli o moderate. Limite neve fino a quote molto basse, possibili anche sulla Pianura. Temperature massime in calo. Vento sulla Pianura in rinforzo da est fino a tratti moderato.