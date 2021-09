Nuova allerta meteo per rischio forti temporali su Lecco

Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito ieri i Lecchese provocando allagamenti in particolare nel Meratese e la chiusura della Lecco-Bellagio per caduta di massi (la strada è stata riaperta solo oggi, lunedì 20 settembre 2021)la mattinata di oggi oggi ha segnato un netto miglioramento delle condizioni meteo sul nostro territorio. Ma il sole è destinato a lasciarci velocemente tanto che la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo, questa volta gialla, anche su Lecchese, Brianza e Bergamasca.

Nuova allerta meteo per rischio forti temporali, anche su Lecchese, Brianza e Bergamasca

Una blanda depressione in quota, meno attiva rispetto a quella di domenica 19/09, interessa la regione apportando una certa instabilità specie tra tardo pomeriggio odierno, lunedì 20/09, e le prime ore della notte su martedì 21/09 - si legge nel documento di allertamento che prevede rovesci o temporali isolati o sparsi tra Prealpi e Pianura. "Per la giornata di domani 21/09, possibili residui fenomeni nelle prime ore della notte, in seguito precipitazioni generalmente assenti o al più molto deboli su Prealpi".