Non è finita. Il maltempo che stamattona ha provocato danni e disagi in provincia di Lecco e anche un grave incidente in Super, con un mortociclista finito in Rianimazione dopo essere caduto per evitare un albero sradicato dal tempo, potrebbe avere un ulteriore impulso nelle prossime ore. Non a caso la Sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso una nuova allerta meteo arancione per il Lecchese e per buona parte della Lombardia.

Nuova allerta meteo arancione: maltempo, non è finita

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì luglio 2023 sono attesi nuovi rovesci o temporali sulle zone alpine e prealpine occidentali e centrali - si legge nel documento di allerta meteo arancione - I fenomeni risulteranno più organizzati tra pomeriggio e sera con temporali anche di forte intensità, in estensione verso Est e con il possibile interessamento delle zone di pianura".

Piogge localmente intense, forti raffiche di vento

"In generale durante gli eventi convettivi più intensi potranno verificarsi piogge localmente intense, forti raffiche di vento (fino a 90 km/h) e grandine di medie-grosse dimensioni - spiegano ancora dalla protezione civile - Attesi fenomeni convettivi intensi persistenti anche nel corso della notte e della mattinata di somani, giovedì 13/07. Inizialmente i rovesci o temporali saranno maggiormente probabili sulle zone prealpine, sulla pianura centro-occidentale e sull'Appennino, mentre successivamente nel corso della mattinata si attende l'estensione verso i settori di pianura orientali. Nel pomeriggio prevista attenuazione dei fenomeni temporaleschi, con possibilità di una nuova recrudescenza dell’instabilità in tarda serata, a partire dalle zone occidentali in lenta estensione verso Est sui rilievi e sulle zone di bassa pianura"

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 13/07 gli scenari previsionali aggiornati per l'eventuale emissione di codici di allerta validi dalla serata.

